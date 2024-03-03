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"Вимагаємо права на добровільну демобілізацію": у Тернополі рідні військових вийшли на акцію
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"Вимагаємо права на добровільну демобілізацію": у Тернополі рідні військових вийшли на акцію

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&quot;Вимагаємо права на добровільну демобілізацію&quot;: у Тернополі рідні військових вийшли на акцію
Фото: Вікторія Заєць

У Тернополі рідні військовослужбовців організували восьму акцію за право на демобілізацію. Вони вимагають, щоб бійців демобілізовували після 18-ти місяців, а не 36-ти.

Про це Суспільному телефоном повідомила організаторка акції Вікторія Заєць.

За її словами, акцію провели біля Церкви Воздвиження Чесного Хреста. Туди прийшло понад 50 людей, каже організаторка.

"Вимагаємо права на добровільну демобілізацію":у Тернополі рідні військових вийшли на акцію
Акція "Добровільна демобілізація" Тернопіль, 3 березня 2024 р. Фото: Вікторія Заєць

"Наша вимога – демобілізація військових за власним бажанням! Хочемо нормалізувати психологічний стан. Щоб наші військові мали ґрунт під ногами, щоб вони знали, що після 18 місяців служби вони матимуть вибір або залишатися далі чи піти на заслужений відпочинок. Просто навіть відновити психічне і фізичне здоров’я. Я буду до кінця стояти, через те, що я хочу показати, що з моєю родиною так не можна. З нашими військовими так не можна",— каже Вікторія Заєць.

З собою учасники акції принесли плакати та запалили шашки з кольоровим димом.

"Вимагаємо права на добровільну демобілізацію":у Тернополі рідні військових вийшли на акцію
"Вимагаємо права на добровільну демобілізацію":у Тернополі рідні військових вийшли на акцію. Фото: Вікторія Заєць

За словами організаторки Вікторії Заєць, вимагають внести зміни до законопроєкту "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби", який зареєстрували у Верховній раді 25 грудня 2023 року. Зокрема, змінити термін демобілізації після служби з 36 місяців до 18. Вікторія каже, її чоловік добровільно вступив до лав Збройних сил України 3 березня 2022 року.

Мирний пікет за демобілізацію військових після 18 місяців служби відбувся і в інших містах України.

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