Росія поширює фейки про евакуацію держслужбовців з Херсона.

Про це повідомляє в Telegram Центр протидії дезінформації.

"Інформація про евакуацію держслужбовців з Херсона перед буцімто "наступом РФ" не відповідає дійсності. Це російські фейки, метою яких є посилити паніку. У РФ немає ресурсів для наступу на Херсон", — додає ЦПД.

Сили оборони повідомили, що за добу 2 березня 2024 року армія РФ один раз намагалась штурмувати позиції українських захисників на лівобережжі Херсонської області без застосування бронетехніки. Втративши 40 військових, російські війська відійшли на попередні позиції.

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що ліквідація росіян відбувається по всій смузі досягнення. Українські захисники працюють дронами, радіоелектронна боротьба розгорнута потужно.

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