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Без бронетехніки армія РФ намагалась штурмувати позиції українських військ на лівобережжі Херсонщини — Сили оборони
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Без бронетехніки армія РФ намагалась штурмувати позиції українських військ на лівобережжі Херсонщини — Сили оборони

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Сили оборони, ЗСУ
Українські захисники на танку на бойовій позиції. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

За добу 2 березня 2024 року армія РФ один раз намагалась штурмувати позиції українських захисників на лівобережжі Херсонської області без застосування бронетехніки.

Про це йдеться у Telegram Сил оборони півдня України.

"Зазнавши безповоротних і санітарних втрат у кількості понад 40 штурмовиків, війська РФ знову відійшли на свої вихідні позиції. Українські захисники продовжують заходи щодо розширення та утримання плацдарму. Триває контрбатарейна боротьба", — йдеться у повідомленні.

За даними Сили оборони, загальні втрати військ РФ складають 69 військовослужбовців, вісім гармат, в тому числі дві гаубиці типу "Мста" (самохідна і буксирувальна), чотири міномети, 18 одиниць автомобільної техніки, човен та два генератори. Також українські захисники знищили бліндаж та польовий пункт боєпостачання РФ.

Раніше керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що ліквідація росіян відбувається по всій смузі досягнення. Українські захисники працюють дронами, радіоелектронна боротьба розгорнута потужно.

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