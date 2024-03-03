Росія може спробувати "розконсервувати" інші літаки А-50 — Ігнат

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що після втрати двох бортів радіолокаційного виявлення А-50, Росія може спробувати "розконсервувати" інші.

Про це Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Відновлення літака — це річ не проста. Питання в тому, в якому стані його законсервували. Якщо там все робоче. Якщо буде команда зверху, не думаю, що будуть дуже довго його відновлювати", — додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Він додав, що Росія намагатиметься відновити втрати, зокрема, і А-50, як це було і з втраченою тактичною авіацією.

"Звісно їм потрібно відновити втрачене і вони будуть знімати (літаки — ред.) зі зберігання", — сказав він.

25 лютого керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов на форумі "Україна. Рік 2024" інформував, що у росіян ще залишилось 6 літаків А-50.

23 лютого над акваторією Азовського моря українські військові збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Екіпаж із 10 росіян, які перебували на борту — загинув.

Що відомо про попереднє знищення А-50 та Іл-22

15 січня джерела в Силах оборони повідомили Суспільному про збиття військового літака повітряно-космічних сил РФ А-50 та ураження повітряного командного пункту Іл-22М11.

Увечері 14 січня Іл-22 здійснював чергування в районі Стрілкового на Херсонщині, де й був підбитий. Після ураження, літак планував здійснити посадку в Анапі, запросив евакуацію та викликав швидку й пожежників.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що окупанти отримали покарання за обстріл Дніпра 14 січня, натякнувши на знищення А-50 над Азовським морем.

Російські борти радіолокаційного виявлення А-50 під час ракетних ударів підіймаються у повітря та фіксують запуски ППО, що допомагає обходити зенітні засоби. Наразі РФ має на озброєнні дев'ять літаків А-50 та чотири модернізовані версії — А-50У.

Іл-22 — повітряний командний пункт з якого можна керувати військами під час бойових дій. За інформацією довідника Military Balance 2022, на початку повномасштабного вторгнення у Росії було 12 літаків Іл-22М та 10 Іл-22 (старішої модифікації).