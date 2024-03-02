Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук ввечері 2 березня підтвердив збиття винищувача-бомбардувальника росіян Су-34 на східному напрямку.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

"Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один", — написав командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

Раніше Олещук повідомив, що під вечір 2 березня відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох російських літаках Су-34 та Су-35. Наразі очікується підтвердження збиття літаків.

Про це Олещук написав у своєму телеграм-каналі.

"Противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації. Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату!" — написав Олещук.

Він додав, що літати окупантам РФ стає дедалі важче, та Україна потребує більше систем, більше зброї, аби очистити небо.

Раніше повідомлялося, що українські військові 1 березня на східному напрямку знищили ще один російський винищувач Су-34.

Протягом лютого Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення 13 російських літаків. Зокрема, три винищувачі-бомбардувальники росіян Су-34 знищили лише упродовж 29 лютого. Як пояснив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, українським військовим вдається збивати російські літаки на досить далеких відстанях.