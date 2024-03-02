НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Олещук підтвердив збиття винищувача-бомбардувальника росіян Су-34: "На жаль, тільки один"
ЗброяЗСУРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуУКРАЇНАЗброя і технологіїПодіїВійна

Олещук підтвердив збиття винищувача-бомбардувальника росіян Су-34: "На жаль, тільки один"

Оновлено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Олещук: по двох літаках РФ застосували зенітні ракети, очікується підтвердження уражень
Винищувач-бомбардувальник Су-34 РФ. Фото: AP

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук ввечері 2 березня підтвердив збиття винищувача-бомбардувальника росіян Су-34 на східному напрямку.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

"Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один", — написав командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

Раніше Олещук повідомив, що під вечір 2 березня відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох російських літаках Су-34 та Су-35. Наразі очікується підтвердження збиття літаків.

Про це Олещук написав у своєму телеграм-каналі.

"Противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації. Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату!" — написав Олещук.

Він додав, що літати окупантам РФ стає дедалі важче, та Україна потребує більше систем, більше зброї, аби очистити небо.

Раніше повідомлялося, що українські військові 1 березня на східному напрямку знищили ще один російський винищувач Су-34.

Протягом лютого Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення 13 російських літаків. Зокрема, три винищувачі-бомбардувальники росіян Су-34 знищили лише упродовж 29 лютого. Як пояснив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, українським військовим вдається збивати російські літаки на досить далеких відстанях.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
ЗСУ
Росія може спробувати "розконсервувати" інші літаки А-50 — Ігнат
Словаччина
"Потрібна в іншому місці". Італія забирає у Словаччини свою систему ППО — Фіцо
ЗСУ
Brave1 вже виділив $3 мільйони на оборонні інновації — Федоров
Суецький канал
"Ймовірно належав хуситам". Корабель ВМС Італії збив дрон у Червоному морі
На початок