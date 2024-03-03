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Родини усіх дітей Куп'янської громади відмовилися від евакуації — начальник міської адміністрації
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Родини усіх дітей Куп'янської громади відмовилися від евакуації — начальник міської адміністрації

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купʼянськ
Купʼянськ, лютий 2024 року. Фото: Суспільне Харків

У Куп'янській громаді станом на 3 березня перебуває 225 дітей. Батьки або опікуни усіх дітей написали відмови від обов'язкової евакуації.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Куп'янської міської військадміністрації Андрій Беседін.

"На жаль, ніхто не погоджується виїжджати. Тому зараз розглядаємо питання примусової евакуації, бо росіяни збільшують атаки, саме важким озброєнням: керованими авіабомбами, 500-кілограмовими снарядами, які щодня падають на місто та територію громади", — сказав Беседін.

Зараз краще виїхати з території Куп'янської громади
Андрій Беседінначальник Купʼянської міської військадміністрації

Куди звертатися для евакуації та де житимуть вивезені з Куп'янської громади

Для евакуйованих створені місця компактного проживання у Харкові та поза межами області, зазначив начальник Куп'янської міської військадміністрації.

"У Харкові евакуйованих зустрічають соціальні працівники, психологи, волонтери, запропонують місця проживання у Харкові або у більш безпечних місцях інших областей", — розказав Андрій Беседін.

Для евакуації потрібно зателефонувати на цілодобову гарячу лінію 0 800 33 92 91, або на гарячу лінію Куп'янської МВА для жителів громади +38 098 941 23 00 (щоденно з 9:00 до 16:00).

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