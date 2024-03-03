Вибухотехніки Дніпропетровщини розміновують деокуповану Херсонщину: що знаходять

На деокупованій Херсонщині вибухотехніки у складі зведеного загону поліції Дніпропетровщини вичищають територію від нерозірваних снарядів. Про це повідомили поліції Дніпропетровської області.
Касетні боєприпаси, артилерійські снаряди калібру 152 мм, міни, боєприпаси різних модифікацій виявляють у населених пунктах, де проводились активні бойові дії й дислокувалася техніка армії РФ.
"Уважно та обережно вибухотехніки поліції перевіряють кожен метр відвойованої землі, відшукуючи міни, нерозірвані снаряди та інші боєприпаси", — сказано в повідомленні.
Що відомо про розмінування Херсонщини
Раніше в Мінекономіки повідомили, що оновили план пріоритетного повернення сільськогосподарських земель у господарську експлуатацію з початку 2024 року. У Херсонській області передбачається обстеження і в разі потреби очищення та розмінування 248 тис. га.
Зараз 173 групи розмінування виконують завдання зачищення території Херсонської області від вибухонебезпечних предметів. Першочергово розміновуються об'єкти критичної інфраструктури, потім — об'єкти у населених пунктах, які необхідні людям щодня, а вже у третю чергу — сільськогосподарські угіддя.
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