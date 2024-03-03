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Вибухотехніки Дніпропетровщини розміновують деокуповану Херсонщину: що знаходять
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Вибухотехніки Дніпропетровщини розміновують деокуповану Херсонщину: що знаходять

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Розмінування, поліція, Дніпро, Херсонщина
Розмінування Херсонщини. Фото: Поліція Дніпропетровщини

На деокупованій Херсонщині вибухотехніки у складі зведеного загону поліції Дніпропетровщини вичищають територію від нерозірваних снарядів. Про це повідомили поліції Дніпропетровської області.

Касетні боєприпаси, артилерійські снаряди калібру 152 мм, міни, боєприпаси різних модифікацій виявляють у населених пунктах, де проводились активні бойові дії й дислокувалася техніка армії РФ.

"Уважно та обережно вибухотехніки поліції перевіряють кожен метр відвойованої землі, відшукуючи міни, нерозірвані снаряди та інші боєприпаси", — сказано в повідомленні.

Що відомо про розмінування Херсонщини

Раніше в Мінекономіки повідомили, що оновили план пріоритетного повернення сільськогосподарських земель у господарську експлуатацію з початку 2024 року. У Херсонській області передбачається обстеження і в разі потреби очищення та розмінування 248 тис. га.

Зараз 173 групи розмінування виконують завдання зачищення території Херсонської області від вибухонебезпечних предметів. Першочергово розміновуються об'єкти критичної інфраструктури, потім — об'єкти у населених пунктах, які необхідні людям щодня, а вже у третю чергу — сільськогосподарські угіддя.

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