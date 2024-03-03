У Долині, що на Івано-Франківщині, встановили інтерактивні меморіальні дошки чотирьом загиблим військовослужбовцям — Андрію Фендику, Миколі Бардигулі, Олегу Мартинишину та Дмитру Гриневичу. Пам'ятні знаки відкрили на фасаді Долинського ліцею № 7, де навчалися воїни.

Про це повідомили на Facebook-сторінці відділу інформаційної політики та зв'язків з громадськістю Долинської міської ради.

На відкриття меморіальних дощок полеглим бійцям-землякам прийшли рідні, друзі, побратими, однокласники, педагоги та учні, жителі громади, представники влади. Вони висловили співчуття рідним воїнів та вшанували пам'ять загиблих героїв.

Меморіальні дошки встановили:

Андрію Фендику — водію-електрику безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 62 окремої механізованої бригади;

Миколі Бардигулі — стрільцю-санітару 2 гірсько-штурмової роти однієї з військових частин;

Олегу Мартинишину — старшому солдату, водію-заправнику автомобільного відділення пального та мастильних матеріалів взводу матеріального забезпечення механізованого батальйону 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого;

Дмитру Гриневичу — старшому навіднику реактивного артилерійського взводу 95 окремої десантно-штурмової бригади.

"Відтепер пам’ятні знаки на стіні ліцею будуть постійним спогадом нам і наступним поколінням про патріотизм і героїчний подвиг випускників освітнього закладу та захисників рідної Батьківщини", — йдеться у дописі.

За словами секретаря Долинської міської ради Віктора Гошилика, за час війни загинули 47 бійців з громади, п'ятеро героїв померли під час військової служби, 24 воїни вважаються зниклими безвісти, четверо перебувають у російському полоні.

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