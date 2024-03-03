НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Долині на Івано-Франківщині встановили пам'ятні дошки чотирьом загиблим воїнам
Пам'ятьВторгнення Росії в УкраїнуАРМІЯСМЕРТЬРегіони

У Долині на Івано-Франківщині встановили пам'ятні дошки чотирьом загиблим воїнам

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Долині на Івано-Франківщині встановили пам'ятні дошки чотирьом загиблим воїнам
Фото: Facebook/Долинська міська рада

У Долині, що на Івано-Франківщині, встановили інтерактивні меморіальні дошки чотирьом загиблим військовослужбовцям — Андрію Фендику, Миколі Бардигулі, Олегу Мартинишину та Дмитру Гриневичу. Пам'ятні знаки відкрили на фасаді Долинського ліцею № 7, де навчалися воїни.

Про це повідомили на Facebook-сторінці відділу інформаційної політики та зв'язків з громадськістю Долинської міської ради.

На відкриття меморіальних дощок полеглим бійцям-землякам прийшли рідні, друзі, побратими, однокласники, педагоги та учні, жителі громади, представники влади. Вони висловили співчуття рідним воїнів та вшанували пам'ять загиблих героїв.

Меморіальні дошки встановили:

  • Андрію Фендику — водію-електрику безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 62 окремої механізованої бригади;
  • Миколі Бардигулі — стрільцю-санітару 2 гірсько-штурмової роти однієї з військових частин;
  • Олегу Мартинишину — старшому солдату, водію-заправнику автомобільного відділення пального та мастильних матеріалів взводу матеріального забезпечення механізованого батальйону 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого;
  • Дмитру Гриневичу — старшому навіднику реактивного артилерійського взводу 95 окремої десантно-штурмової бригади.

"Відтепер пам’ятні знаки на стіні ліцею будуть постійним спогадом нам і наступним поколінням про патріотизм і героїчний подвиг випускників освітнього закладу та захисників рідної Батьківщини", — йдеться у дописі.

За словами секретаря Долинської міської ради Віктора Гошилика, за час війни загинули 47 бійців з громади, п'ятеро героїв померли під час військової служби, 24 воїни вважаються зниклими безвісти, четверо перебувають у російському полоні.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
113 бригада, тероброна, Алея Слави Харків
У Харкові вшанували тероборонівців 113-ї бригади, загиблих внаслідок авіаудару РФ у 2022 році
У Франківську відбувся турнір з мініфутболу пам'яті загиблого волонтера та військового Віталія Дзібія
У Франківську відбувся турнір з мініфутболу пам'яті загиблого волонтера та військового Віталія Дзібія
Дмитро Коцюбайло
У Києві виділили землю під сквер імені "Да Вінчі"
Відкриття меморіальної дошки на Тернопільщині
На Тернопільщині відкрили меморіальні дошки двом бійцям
На початок