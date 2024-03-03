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На Запорізькому напрямку загинув кулеметник з Хмельниччини Андрій Кравчук
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На Запорізькому напрямку загинув кулеметник з Хмельниччини Андрій Кравчук

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На Запорізькому напрямку загинув кулеметник з Хмельниччини Андрій Кравчук
Андрій Кравчук із села Городище, що на Хмельниччині, який загинув 26 лютого 2024 року на Запорізькому напрямку, березень 2024. Фото: Судилківська сільрада

26 лютого 2024 року внаслідок застосування росіянами БпЛА у Запорізькій області, отримавши поранення, не сумісне з життям, загинув 42-річний Андрій Кравчук з Хмельниччини.

Про це повідомили у Судилківській сільській раді.

Андрій Кравчук 1981 року народження із села Городище, що на Хмельниччині, був кулеметником 3 піхотного відділення 2 піхотного взводу 2 піхотної роти однієї з військових частин.

Загинув військовослужбовець 26 лютого 2024 року внаслідок застосування противником БпЛА типу "камікадзе" поблизу одного з населених пунктів Запорізької області. Боєць отримав поранення, не сумісне з життям.

"Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого героя, розділяємо біль непоправної втрати. Низько схиляємо голови у глибокій скорботі перед світлою памʼяттю Андрія Кравчука. Памʼятаємо і ніколи не забудемо подвиг воїна-захисника. Він наближав нашу перемогу! Вічна памʼять і шана герою України", — йдеться у повідомленні.

Про церемонію прощання з Андрієм Кравчуком та чин похорону буде повідомлено додатково.

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