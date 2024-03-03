Президентка Молдови відреагувала на атаку РФ по Одесі

Президентка Молдови Майя Санду прокоментувала російську атаку безпілотниками по українській Одесі, заявивши про термінову допомогу Україні.

Про це посадовиця написала у соцмережі Х (раніше Twitter).

"Чергова атака російського безпілотника в Одесі забрала життя, нагадуючи про те, що Україна терміново потребує додаткової допомоги ", — написала Санду.

У своїй публікації вона зауважила, що кожен день в Україні має значення, і через затримку допомоги "на кону стоїть ще більше невинних життів" українців.

Що відомо про російську атаку на Одесу 2 березня

Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи. Сили ППО збили сім з восьми дронів, які російська армія випустила по Одесі, повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Внаслідок атаки вісім людей загинуло, ще восьмеро травмувались. Серед них — дитина. Станом на вечір 2 березня з-під завалів продовжують діставати людей. Пошукова операція триває.