739 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 2 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Військові РФ вдарили по одному з населених пунктів Станіславської громади на Херсонщині. Загинув чоловік.
- Російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. Поранена жінка — у стані середньої тяжкості її ушпиталили. Ще в однієї жительки діагностували гостру реакцію на стрес.
- Українські бійці на лівобережжі Херсонщини за добу ліквідували 59 російських військових, знищили вісім гармат, пункти управління БпЛА та боєпостачання, склад пально-мастильних матеріалів та три спостережні пункти РФ.
- За співпрацю із російськими окупантами ДБР повідомило про підозру у держзраді колишньому провідному фахівцю з запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС у Херсонській області.
- У Чорнобаївській громаді триває будівництво модульного містечка. Воно розраховане на понад 350 людей, які опинились без житла внаслідок вторгнення РФ.
Російські війська обстріляли Понятівку на Херсонщині. З-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка
У ніч проти 3 березня 2024 року російські військові обстріляли село Понятівка на Херсонщині. Під завалами зруйнованого будинку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, повідомив в Telegram керівник ОВА Олександр Прокудін.
РФ поширює фейки про евакуацію держслужбовців з Херсона
РФ поширює фейки про евакуацію держслужбовців з Херсона, повідомляє в Telegram Центр протидії дезінформації.
"Інформація про евакуацію держслужбовців з Херсона перед "наступом РФ" не відповідає дійсності. Це російські фейки, метою яких є посилити паніку. У РФ немає ресурсів для наступу на Херсон", — додає ЦПД.
Армія РФ атакувала Корабельний район Херсона, поранений чоловік
Зранку армія РФ атакувала Корабельний район Херсона, повідомили в Telegram обласної військової адміністрації. Влучили у будинок, уламками скла поранений 65-річний чоловік, від госпіталізації він відмовився.
Під час окупації їздила на дачу у Кринки та зробила патріотичне тату. Історія херсонки Олесі Галдун
Олеся Галдун наважилась зробити патріотичне татуювання під час окупації РФ Херсона. Зараз дівчина лишається у рідному місті та чекає на чоловіка з фронту.
Без бронетехніки намагались штурмувати позиції українських військ на лівобережжі Херсонщини та зазнали втрат
Минулої доби армія РФ один раз намагалась штурмувати позиції українських захисників на лівобережжі Херсонської області. Без застосування бронетехніки та втративши 40 військовий РФ відійшли на попередні позиції, повідомили в Telegram Сили оборони півдня.
За даними Сили оборони, загальні втрати військ РФ складають 69 військовослужбовців, вісім гармат, в тому числі дві гаубиці типу "Мста" (самохідна і буксирувальна), чотири міномети, 18 одиниць автомобільної техніки, човен та два генератори. Також українські захисники знищили бліндаж та польовий пункт боєпостачання РФ.
Пошкоджена цивільна інфраструктура, є загиблий та поранений. Армія РФ обстріляла 21 населений пункт на Херсонщині
Упродовж доби 2 березня війська РФ обстріляли 21 населений пункт Херсонської області. Зокрема, Новоолександрівку, Станіслав, Берислав, Дніпровське, Кізомис, Золоту Балку, Білозерку, Новоберислав, Осокорівку, Гаврилівку, Томину Балку, Придніпровське, Інженерне, Антонівку, Садове, Янтарне, Понятівку, Олександрівку, Республіканець, Тягинку та місто Херсон, повідомив в Telegram керівник ОВА Олександр Прокудін.
"Російські снаряди поцілили у житлові квартали населених пунктів, пошкоджені три багатоповерхівки та 15 приватних будинків. У Херсоні також пошкодили поштове відділення", — написав Прокудін.
Також за даними начальника ОВА, були влучання в об’єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, магазин, пошкоджені автівки. За добу внаслідок збройної агресії РФ загинула одна людина, ще одна — поранена.