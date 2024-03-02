Без бронетехніки намагались штурмувати позиції українських військ на лівобережжі Херсонщини та зазнали втрат

Минулої доби армія РФ один раз намагалась штурмувати позиції українських захисників на лівобережжі Херсонської області. Без застосування бронетехніки та втративши 40 військовий РФ відійшли на попередні позиції, повідомили в Telegram Сили оборони півдня.

За даними Сили оборони, загальні втрати військ РФ складають 69 військовослужбовців, вісім гармат, в тому числі дві гаубиці типу "Мста" (самохідна і буксирувальна), чотири міномети, 18 одиниць автомобільної техніки, човен та два генератори. Також українські захисники знищили бліндаж та польовий пункт боєпостачання РФ.