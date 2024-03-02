Президент України Володимир Зеленський на початку тижня після повернення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського з фронту очікує від нього конкретних пропозицій щодо подальших змін.

Про це Зеленський розповів у своєму вечірньому зверенні у суботу, 2 березня.

“Щодня Головком та командувачі на фронті, саме там, де потрібно. У Головкома – карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах – будь-які”, — сказав президент.

Він додав, що всі українські командири “мають знати фронт, відчувати фронт – реальні потреби”. Мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей.

“На початку тижня після повернення генерал-полковника Сирського з фронту я очікую його з детальною доповіддю та конкретними пропозиціями щодо подальших змін і наших дій”, — наголосив Зеленський.

8 лютого президент звільнив генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив на це місце генерал-полковника Олександра Сирського, який раніше керував Сухопутними військами.

Через два дні, 11 лютого, Зеленський призначив нових командувачів Сухопутних військ, Об'єднаних сил, ДШВ і Територіальної оборони.