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На Тернопільщині попрощалися із двома воїнами
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На Тернопільщині попрощалися із двома воїнами

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На Тернопільщині попрощалися із двома воїнами
Вшанування загиблого військового. Фото: Бучацька міська рада

На Тернопільщині попрощалися із загиблими військовими Михайлом Фізьом та Володимиром Кіндратом.

Про це повідомили на сторінках громад.

У Бучацькій громаді попрощалися із солдатом Михайлом Фізьом. Житель села Жнибороди загинув 25 лютого 2024 року на бахмутському напрямку. У громаді оголосили 2 березня Днем жалоби.

"Він зробив все, щоб захистити дітей і батьків, родину, село та кожного з нас. Його неоціненний подвиг наблизив нашу перемогу. Найкращий син, чоловік, батько, брат, надійний друг і побратим. Завжди готовий підставити плече у важку хвилину. Таким Михайло залишиться в пам’яті рідних, близьких, знайомих, які й досі не можуть повірити у цю страшну реальність", — повідомили на сторінці Буцацької міської ради.

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Похорон Михайла Фізя Фото: Бучацька міська рада
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Прощання із воїном на подвірʼї Фото: Бучацька міська рада
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Похорон Михайла Фізя Фото: Бучацька міська рада
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Воїна несуть вулиця рідниго села Фото: Бучацька міська рада
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Похоронна процесія Фото: Бучацька міська рада
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Рідним Михайла Фізя вручили прапор Фото: Бучацька міська рада

У Коропецькій громаді провели в останню дорогу старшого механіка-водія Володимира Кіндрата. Чоловік загинув 29 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. На території Коропецької громади з 29 лютого до 3 березня оголосили Днями жалоби.

"Усією коропецькою спільнотою з болем висловлюємо щирі співчуття дружині, доньці, сину, внукам, усім рідним і близьким загиблого воїна. Доземно вклоняємося вам, Герою. Дякуємо за захист, подвиг, вірність присязі і своєму народу", — написали на сторінці Коропецької селищної ради.

Володимир Кіндрат
Володимир Кіндрат. Фото: Коропецька селищна рада

Похорон військового Володимира Кіндрата
Похорон військового Володимира Кіндрата. Фото: Скрін з відео/Коропецька селищна рада

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