У місті Болград на Одещині продають нежитлову будівлю зі стартовою ціною у три мільйони 536,8 тисячі гривень. Будівля є пам'яткою архітектури.

Про це стало відомо з системи Prozorro.

Аукціон планують провести 26 березня зі стартовою ціною у 3 млн 451 тис. гривень Замовником аукціону виступила Болградська міська рада.

Будівля розташована на вулиці Інзовська, 205. Об’єкт є пам’яткою архітектури місцевого значення, взятий під охорону держави.

"Це особняк, побудований наприкінці ХІХ століття, розташований в історичному районі міста. Поряд є навчальні заклади, державні установи, лікарня, спортивні та дитячі майданчики, магазини. Зручна транспортна розв’язка", — йдеться в описі лота.

Попередні електронні аукціони з продажу мали відбутись 10 та 27 грудня 2023 року, однак покупців не знайшлось.

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