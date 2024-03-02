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Розраховане на понад 350 людей. Голова Херсонської ОВА про будівництво модульного містечка у Чорнобаївській громаді
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Розраховане на понад 350 людей. Голова Херсонської ОВА про будівництво модульного містечка у Чорнобаївській громаді

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У Чорнобаївській громаді Херсонської області триває спорудження модульного містечка. Тут житимуть люди, які залишились без домівок внаслідок вторгнення РФ.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

За інформацією керівника обласної військової адміністрації, усі приміщення – зоновані. Є кімнати для проживання, кухонна зона, вбиральні та душові.

"Також впорядкують й територію довкола. Облаштують і дитячий простір. Загалом містечко розраховане понад 350 людей", — розповів Прокудін.

Раніше ОВА повідомила, що у Давидовому Броді на Херсонщині будівельники з Івано-Франківської області повністю відновили дев'ять зруйнованих обстрілами РФ житлових будинків, у двох — міняють покрівлю, вікна та двері, ремонтують фасад.

Всього 15 областей України допоможуть окремим громадам Херсонщини відбудувати пошкоджене житло та соціальні об'єкти. Відновлення населених пунктів, які зруйнували російські військові відбудеться в рамках всеукраїнського пілотного проєкту "Пліч-о-пліч".

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