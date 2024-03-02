Сьогодні, 2 березня, внаслідок російського артилерійського удару по селу Приморське Запорізької області загинула одна людина.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що російська армія з 10:00 до 12:00 обстрілювала територію Степногірської громади на Запоріжжі, внаслідок чого одна людина загинула:

"Одна людина загинула і пошкоджені житлові будинки – наслідки сьогоднішнього артилерійського обстрілу с. Приморське, Степногірської ОТГ, Василівського району.", — йдеться у повідомленні.

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