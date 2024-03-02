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Щурівську балку на Дніпропетровщині вносять до реєстру природоохоронних зон
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Щурівську балку на Дніпропетровщині вносять до реєстру природоохоронних зон

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Щурівську балку на Дніпропетровщині вносять до реєстру природоохоронних зон
Фото з особистого архіву Світлани Кияк

Щурівську балку, що поблизу Верхньодніпровська на Дніпропетровщині, хочуть внести до реєстру природоохоронних зон. Про це розповіла Суспільному ботанікиня Світлана Кияк, яка разом із своїми колегами і ініціювала процес внесення до реєстру.

За словами науковиці, саме в цій місцевості зустрічаються унікальні 200-річні дуби.

"У відрогах древніх балок Верхньодніпровщини, зокрема у балці Щуровка, ще досі трапляються цінні масиви байрачних лісів із 200 літніми дубами. Однак їх залишилось дуже мало, — розповіла ботанікиня.

Щурівську балку на Дніпропетровщині вносять до реєстру природоохоронних зон
Світлана Кияк показує одне зі старовинних дерев у Щурівській балці. Фото з особистого архіву Світлани Кияк

Дніпропетровщина, за словами жінки, розташована в посушливих умовах. Також область перебуває в зоні ризикового землекористування.

"Лісистість Дніпропетровщини дуже низка — складає лише 5,8%. Але ліси тут були споконвіку. Більша частина вододільної території регіону зайнята підвищеними степовими рівнинами, між якими розвинена достатньо густа балкова мережа", — сказала Світлана Кияк.

Щурівську балку на Дніпропетровщині вносять до реєстру природоохоронних зон
Старовинний дуб, розташований у балці Щурівка. Фото з особистого архіву Світлани Кияк

Саме у балках, розказала науковиця, в умовах унікального мікроклімату, сформувались тисячі років тому реліктові байрачні праліси.

"Нині степ Наддніпрянщини практично весь розораний. Переважна більшість степових ландшафтів змінена під впливом господарської діяльності людини. Невеличкі степові клаптики-оазиси дивом уціліли лише на крутих схилах балок та в долинах деяких річок", — сказала вона.

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