Щурівську балку на Дніпропетровщині вносять до реєстру природоохоронних зон

Щурівську балку, що поблизу Верхньодніпровська на Дніпропетровщині, хочуть внести до реєстру природоохоронних зон. Про це розповіла Суспільному ботанікиня Світлана Кияк, яка разом із своїми колегами і ініціювала процес внесення до реєстру.

За словами науковиці, саме в цій місцевості зустрічаються унікальні 200-річні дуби.

"У відрогах древніх балок Верхньодніпровщини, зокрема у балці Щуровка, ще досі трапляються цінні масиви байрачних лісів із 200 літніми дубами. Однак їх залишилось дуже мало, — розповіла ботанікиня.

Світлана Кияк показує одне зі старовинних дерев у Щурівській балці. Фото з особистого архіву Світлани Кияк

Дніпропетровщина, за словами жінки, розташована в посушливих умовах. Також область перебуває в зоні ризикового землекористування.

"Лісистість Дніпропетровщини дуже низка — складає лише 5,8%. Але ліси тут були споконвіку. Більша частина вододільної території регіону зайнята підвищеними степовими рівнинами, між якими розвинена достатньо густа балкова мережа", — сказала Світлана Кияк.

Старовинний дуб, розташований у балці Щурівка. Фото з особистого архіву Світлани Кияк

Саме у балках, розказала науковиця, в умовах унікального мікроклімату, сформувались тисячі років тому реліктові байрачні праліси.

"Нині степ Наддніпрянщини практично весь розораний. Переважна більшість степових ландшафтів змінена під впливом господарської діяльності людини. Невеличкі степові клаптики-оазиси дивом уціліли лише на крутих схилах балок та в долинах деяких річок", — сказала вона.

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