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Війна вразила понад 20% природоохоронних територій України — Міндовкілля
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Війна вразила понад 20% природоохоронних територій України — Міндовкілля

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Джарилгач
Острів Джарилгач, наслідки пожежі, серпень 2023 року. Фото: НПП "Джарилгацький"

Війна має руйнівний вплив на довкілля, і її наслідки можуть бути відчутними не лише зараз, а й майбутніх поколінь. Станом на сьогодні війна вразила понад 20% природоохоронних територій України.

Про це йдеться у повідомленні Міндовкілля.

Внаслідок російської збройної агресії на сьогодні:

  • Уражено 812 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 0,9 млн га.
  • Під загрозою знищення опинилися 2,9 млн га територій Смарагдової мережі — 160 територій, що є частиною природоохоронної мережі Європи та охороняються у межах законодавства ЄС та Ради Європи.
  • У зоні ризику перебувають 17 водно-болотних угідь міжнародного значення (під охороною Рамсарської конвенції), які мають статус завдяки їхньому унікальному біорізноманіттю.
  • Окупованими лишаються 514 об’єктів природно-заповідного фонду площею 0,80 млн га.
  • Практично знищені два водно-болотних угіддя міжнародного значення: "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури" та "Заплава Сім Маяків".
  • Знищено всю заповідну зону (1588 га), найціннішу степову ділянку Джарилгацького національного природного парку тощо.
  • Пошкоджено місця існування видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України, Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі.

У Міндовкілля зазначили, що цей перелік та масштаби втрат можуть зростати, адже на частині територій України досі тривають бойові дії, а решта перебуває під окупацією чи очікує на розмінування.

Російські військові засипали перешийок між островом Джарилгач та окупованою частиною Херсонщини піском для його використання у військових цілях. Це загрожує екосистемі острова та його акваторії. Там армія РФ облаштувала військовий полігон.

У серпні на Джарилгачі спалахнула пожежа. Вогонь знищив всю заповідну зону природного парку на території понад 1500 гектарів. На цій ділянці сконцентрована основна частина всіх степових екосистем острова та популяції всіх рідкісних тварин, які є на острові, а також концентрується найбільша кількість копитних.

На відновлення степової, лугової, солончакових ділянок потрібно в середньому від 4-5 до 8-12 років, говорить Ірина Сабашенко. Тамариксові зарослі від 15-30 років.

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