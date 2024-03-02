За два місяці в Нікополі відновили 40 будинків, пошкоджених через обстріли

Від початку 2024 року в Нікополі на Дніпропетровщині відновили 40 будинків, пошкоджених через обстріли армії РФ. Про це повідомили в Нікопольській міській раді.
За даними міськради, цього тижня ремонти продовжувались на кількох обʼєктах одночасно. Виконували демонтаж пошкоджених конструкцій, відновлення опорних стін, даху, покрівельні та облицювальні роботи.
"Продовжуємо ремонтувати коштом міського бюджету пошкоджені оселі, щоб люди знову могли в них проживати", — зазначив міський голова Нікополя Олександр Саюк.
Що відомо про наслідки повномасштабної війни для Дніпропетровщини
- За два роки повномасштабної війни на Дніпропетровщині через російську агресію, за даними ДСНС області, загинули 300 людей, з них 16 дітей. Ще 1450 були травмовані, з них 91 дитина. Зруйновано майже 700 будівель, пошкоджено понад 15 тисяч.
- Станом на 27 грудня 2023 року російські військові майже 1,9 тисячі разів обстрілювали населені пункти Дніпропетровщини. З них близько 200 — ракетами. Ще 370 атак здійснили з використанням ударних дронів. Було також близько 1,3 тисячі артобстрілів.
- Зокрема, в Нікопольському районі від початку повномасштабної війни пошкоджено понад 800 багатоквартирних будинків і 5 тисяч хат.
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