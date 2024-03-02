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Висадили близько 55 тисяч саджанців та продали деревини на 23,3 мільйона: як відновлюють лиманські ліси
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Висадили близько 55 тисяч саджанців та продали деревини на 23,3 мільйона: як відновлюють лиманські ліси

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Висадили близько 55 тисяч саджанців та продали деревини на 23,3 мільйона: як відновлюють лиманські ліси
Молоді саджанці сосни у лиманських лісах: Фото: ДП "Лиманський лісгосп"

У Лиманському лісовому господарстві у 2023 році почали проводити роботи з лісовідновлення на ділянках, які постраждали від бойових дій. За цей час працівники лісгоспу висадили близько 55 тисяч саджанців сосни на площі у понад 18 гектарів. Також підприємство продало лісопродукції на суму 23,3 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба державного підприємства "Лиманський лісгосп".

"Заходи з лісовідновлення почали проводитися тільки у 2023 році, після розмінування певних лісових ділянок. На зрубах суцільних санітарних рубок висадили близько 55 тис. сіянців сосни звичайної із закритою кореневою системою, загальна площа заліснення склала 18,8 га", — розказали у лісовому господарстві.

Висадили близько 55 тисяч саджанців та продали деревини на 23,3 мільйона: як відновлюють лиманські ліси
Фото: ДП "Лиманський лісгосп"

За інформацією пресслужби, понад 6,5 тисяч гектарів лісу були пошкоджені або знищені пожежами у наслідок бойових дій. Через це у лісовому господарстві збільшили кількість санітарних вирубок. Більша частина цієї деревини йде на відновлення житлових будинків, опалення та будівництво фортифікаційних споруд.

"Впродовж 2023 року обсяги лісозаготівельних робіт склали 17102 м³ деревини, що майже сягнуло довоєнних позначок, адже 2021 рік мав підсумковий показник – 18482 м³. В той час як за I квартал 2022 року, період до повномасштабного вторгнення, та IV квартал 2022 року, після відновлення роботи лісгоспу, мали загальний об’єм лісозаготівлі – 4968 м³ деревини", — розказали у лісгоспі.

Висадили близько 55 тисяч саджанців та продали деревини на 23,3 мільйона: як відновлюють лиманські ліси
Спалений ліс. Фото: ДП "Лиманський лісгосп"

Загальна сума від продажу лісової продукції підприємства у 2023 році склала 23,3 мільйона гривень, тоді як у 2021 році ця сума становила лише 18,9 мільйона.

Територія лиманських лісів після завершення бойових дій залишилась замінованою. Піротехніки поступово обстежують ділянки лісу та розміновують їх. Так у 2023 році піротехніки обстежили та розмінували 460 гектарів Лиманських лісів, а загальна площа розмінування наразі складає 483 гектари.

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