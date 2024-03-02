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"Це перший випадок, коли внаслідок атаки дроном зруйновано цілий під'їзд": генпрокурор Костін про удар РФ по Одесі
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"Це перший випадок, коли внаслідок атаки дроном зруйновано цілий під'їзд": генпрокурор Костін про удар РФ по Одесі

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&quot;Це перший випадок, коли внаслідок атаки дроном зруйновано цілий під'їзд&quot;: генпрокурор Костін про удар РФ по Одесі
Генеральний прокурор України Андрій Костін під час брифінгу біля зруйнованої внаслідок ракетного обстрілу багатоповерхівки в Дніпрі, 16 січня 2023 року, фото: УНІАН

Сьогодні 2 березня було зафіксовано перший випадок, коли внаслідок атаки дроном було зруйновано цілий під’їзд багатоквартирного житлового будинку.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав генеральний прокурор України Андрій Костін, коментуючи російську атаку по Одесі.

За його словами, слідчо-оперативна група працює одразу після цього прильоту. Триває перевірка інформації щодо 10-12 людей, з якими попередньо родичі не можуть вийти на зв’язок.

"Україна атакується щодня, Одеса щодня перебуває під атаками. Сьогодні ми бачимо, як своїм терором, своїми атаками агресор намагається знищити не тільки наше сьогодення, але, вбиваючи наших дітей, знищити наше майбутнє", — сказав Костін.

Генпрокурор також закликав партнерів надати Україні достатню кількість зброї, аби захистити небо та цивільних громадян.

Що відомо про атаки РФ на українські регіони у ніч на 2 березня

В Одесі чотири людини загинули, ще семеро постраждали внаслідок нічної атаки "шахедів", повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Серед постраждалих трирічна дитина і вагітна жінка.

Уночі росіяни також вдарили "шахедами" по Харківщині. Як наслідок — загинув 76-річний житель Великого Бурлука. Його знайшли під завалами будинку, по якому влучив російський безпілотник.

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