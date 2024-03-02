НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Збирала тіло по частинах. Спогади матері про загибель сина під час вторгнення РФ. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
ВІДЕОНОВИНИЛЮДИВторгнення Росії в УкраїнуВійнаЛюдиВідео

Збирала тіло по частинах. Спогади матері про загибель сина під час вторгнення РФ. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Протистояння російській навалі та оборона Вознесенська, що на Миколаївщині. Другого березня 2022 року під час оборони міста від прямого влучання снаряда з танку загинув 22-річний Сергій Агапітов. Мати загиблого Ганна збирала тіло сина по частинах.

Про події тих днів дізнавалися журналісти Суспільного.

"Ти снишся часто мені. Сниться дві ноги, одна рука, як зібрала, так і є. Дуже шкода, що тобі назавжди 22 роки, нічку не переночував, щоб дочекатись до свого дня народження. Сестричка не витримала і через рік пішла за ним".

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
ЗСУ
Відвів літак ціною власного життя: історія пілота 299-ї бригади, літак якого збили над Миколаївщиною. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
парамедик "Госпітальєрів" Мишко Адамчак
"Під час евакуацій співаємо всім екіпажем з пораненими" — парамедик "Госпітальєрів" Мишко Адамчак. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
"Люди намагались дістати сусідів з-під завалів" — очевидці про обстріл Одеси
"Люди намагались дістати сусідів з-під завалів" — очевидці про обстріл Одеси. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
РФ заявила, що готова віддати тіла полонених з ІЛ-76 та спецоперація &quot;Майдан-3&quot;. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
РФ заявила, що готова віддати тіла полонених з ІЛ-76 та спецоперація "Майдан-3". СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
На початок