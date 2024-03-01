У Кривому Розі лікують німецьку вівчарку Олівію. Вона приблудилася до військових на Херсонщині. Під час одного з обстрілів тварина закрила собою бійців та отримала осколкове поранення тулуба та передньої лапи, розповіла Суспільному зооволонтерка Руслана Кульбіда.

За словами Руслани, чотири дні поранену тварину не вдавалося евакуювати із зони бойових дій, тому військові там опікувалися нею.

"Вона поранена чотири дні була з хлопцями. Хлопці, як могли її лікували та шукали волонтерів, які можуть її вивезти. Видно, що собака контактна, вона дуже добра", — сказала зооволонтерка.

Поранення Олівія отримала 10 днів тому. Евакуювати її відразу не вдалося — волонтерів не пропускали до зони бойових дій, розповіла Руслана Кульбіда. Потім Олівія втекла, і лише з третьої спроби вдалось зловити і вивезти тварину.

Докладніше — у сюжеті Суспільного.