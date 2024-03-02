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В одному з районів Києва протягом місяця ремонтуватимуть пішохідний спуск
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В одному з районів Києва протягом місяця ремонтуватимуть пішохідний спуск

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У Деснянському районі Києва до кінця місяця перекриють спуск для пішоходів до станції швидкісного трамваю.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор".

Зазначається, що із 4 по 31 березня буде перекритий спуск для пішоходів до станції швидкісного трамваю зі сторони зупинки громадського транспорту "Вул. Олександри Екстер".

"Обмеження пов'язані з ремонтом пішохідного проходу під шляхопроводом на вул. Олександри Екстер", — йдеться у повідомленні.

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Ремонт спуску для пішоходів. Фото: КК "Київавтодор"

В адміністрації поінформували, що вхід і вихід на зупинку швидкісного трамваю здійснюватиметься з протилежної сторони шляхопроводу — з вулиці Оноре де Бальзака (орієнтир: магазин "АТБ-маркет").

Раніше повідомлялося, що до 5 квітня у Києві перекриють рух транспорту ділянкою розв'язки на перетині вулиць Дегтярівської та Олександра Довженка. Зміни пов'язані з продовженням реконструкції цієї розв'язки.

Рух транспорту перекриють на з'їзді з вулиці Дегтярівської до вулиці Олени Теліги. Об'їзд місця виконання робіт буде здійснюватися внутрішніми з'їздами-заїздами зі споруди та прилеглими вулицями.

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