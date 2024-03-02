На Запорізькому напрямку загинув сержант Сергій Рєзнік з Коломиї, що на Івано-Франківщині.
Про це повідомив голова Коломийської громади Богдан Станіславський.
Сергій Рєзнік служив у 102 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ імені Дмитра Вітовського.
Воїн прийняв свій останній бій 25 лютого 2024 року.
"Сім'ї, рідним та близьким Сергія висловлюємо щирі співчуття від усієї Коломийської громади. Це — велике горе, яке ми розділяємо з вами. Вічна пам'ять та шана воїну. Ми вдячні за захист. Схиляємо голову перед його жертвою заради вільної України", — написав Станіславський.
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