Б'ють з усього арсеналу. Армія РФ обстріляла 24 населені пункти Херсонщини

Російські війська упродовж доби обстріляли 24 населені пункти Херсонської області. Били по житлових кварталах. Пошкоджені багатоповерхівка та 11 приватних будинків.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під обстріли російських військ потрапили Берислав, Республіканець, Милове, Львове, Бургунка, Томарине, Зміївка, Олександрівка, Дніпровське, Янтарне, Понятівка, Токарівка, Іванівка, Берегове, Червоний маяк, Новоберислав, Станіслав, Антонівка, Придніпровське, Інженерне, Тягинка, Шляхове, Качкарівка та Херсон, йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів пошкоджені стільникова вежа, гаражне приміщення та автівка. Зафіксовані влучання на територію ферми та заводу. Також пошкоджена адмінбудівля у Херсоні. Загиблих та поранених немає, повідомив Прокудін.

Минулої доби для обстрілів населених пунктів Херсонської області російська війська використали весь арсенал озброєння, повідомив в марафоні "Єдині новини" керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.

"Дрони на Бериславщині чутно весь день. Скидають по людях, автівках. У самому Херсоні пошкоджена багатоповерхівка. Пошкоджені й приватні будинки, господарчі споруди, є пошкодження автівок", — сказав Толоконніков.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що упродовж 1 березня на Херсонському напрямку військові РФ з артилерії та мінометів обстріляли близько 20 населених пунктів. Зокрема, Качкарівку, Львове, Херсон та Станіслав.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.