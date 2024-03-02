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"Війна в Україні знаменує нову світову епоху", — президент Фінляндії під час інавгурації
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"Війна в Україні знаменує нову світову епоху", — президент Фінляндії під час інавгурації

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Інавгурація президента Фінляндії Александра Стубба
Президент Фінляндії Александер Стубб під час інавгурації, 1 березня 2024 року. Фото: Alexander Stubb/Х (колишній Twitter)

У Фінляндії 1 березня відбулася інавгурація новообраного президента Александра Стубба. Під час промови він оголосив, що Фінляндія вступає до нової епохи, яка прийшла на зміну ери "після холодної війни".

Про це пише Yle.

"Зараз ми переживаємо нову епоху. Ми живемо в 1918, 1945 і 1989 роках нашого покоління. Період, коли ми розуміємо, що світ перебуває в перехідному стані, але ще не знаємо, куди він приведе. Відбувається перерозподіл влади, за який також ведеться боротьба на глобальному Заході, Сході та Півдні", — сказав Стубб у своїй промові в парламенті.

Він підкреслив, що у 1918 році закінчилася Перша світова війна. У 1945 році закінчилася Друга світова війна і почалася холодна війна. 1989 рік був знаменним, оскільки тоді закінчилася холодна війна.

"Ми зробили останній крок у західну спільноту цінностей, до якої Фінляндія за духом належала упродовж усієї своєї незалежності. Епоха після холодної війни закінчилася", — сказав Стубб.
"Війна в Україні знаменує нову епоху у світі", — президент Фінляндії під час інавгурації
Фото: Alexander Stubb/Х (колишній Twitter)

У своєму виступі Стубб також зазначив, що епоху після холодної війни завершила загарбницька війна Росії проти України.

"У 2022 році навіть останні клаптики старої системи показали свою неадекватність, але новий баланс сил ще не знайдено», — додав президент Фінляндії.

У своєму виступі Стубб також говорив про збереження миру.

"Проте войовнича риторика не повинна затьмарювати той факт, що ми, фіни, – миролюбна нація. І не в тому, що головне завдання президента республіки - стежити за збереженням миру у Фінляндії за будь-яких обставин. Я обіцяю це зробити, але коли ситуація стане складною, я також готовий прийняти важкі рішення, щоб гарантувати безпеку нашої країни", – сказав Стубб.

11 лютого стало відомо, що новим президентом Фінляндії обрано колишнього прем'єр-міністра, кандидата від правоцентристської Національної коаліційної партії Александра Стубба. Стубб переміг у другому турі президентських виборів та отримав підтримку 51,6 відсотка виборців, його суперник Пекка Хаавісто — 48,4 відсотка.

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