Удар по Харкову у ніч на 2 березня: фоторепортаж

Внаслідок нічного влучання "Шахеда" по Шевченківському району Харкова зайнялися авто, пошкоджені гаражі та вибиті вікна у будинках поряд.

Наслідки атаки у ніч на 2 березня — у фоторепортажі Суспільне Харків.

Місцевий житель на місці влучання "Шахеда" у Шевченківському районі, Харків, 2 березня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Рятувальник гасить автівку, яка зайнялася внаслідок удару безпілотника РФ, Харків, 2 березня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

У Олексія Шерстюка внаслідок атаки згоріло авто.

"Почув, наче мотоцикл гуде. Набирав (дрон — ред.) швидкість. Все більше і більше. Зрозуміло, що вже влучання. Спершу здавалося, що у будинок. Воно сиплеться все, вікна, шифер летить. Потім вибіг, дивлюся — чотири машини горять. Одразу от вирва. Це 15-20 метрів (від будинку — ред.), — каже Олексій Шерстюк.

Власник згорілого авто Олексій Шерстюк, Харків, 2 березня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Наслідки нічної атаки "Шахедів" по Харкову, 2 березня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Місцевий житель дивіться на наслідки атаки дронів по Харкову, 2 березня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Рятувальник на місці удару РФ у Шевченківському районі, Харків, 2 березня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Наслідки атаки РФ по Харкову, 2 березня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Що відомо про атаку "Шахедами" по Харкову

У Харкові пролунали два вибухи, перший чули о 23:58 1 березня. За даними Повітряних сил, група "Шахедів" наближалася до Харкова з півночі.

У Шевченківському районі Харкова внаслідок влучання дрона пошкоджені чотири автомобілі та побиті близько десяти гаражів. Вибуховою хвилею вибило вікна у понад десяти квартирах у багатоповерхівках поряд, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

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