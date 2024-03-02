НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Удар по Харкову у ніч на 2 березня: фоторепортаж
ФотографіяІНФРАСТРУКТУРАДронВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Удар по Харкову у ніч на 2 березня: фоторепортаж

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Харків, Шахед, інфраструктура
Вирва поряд із багатоквартирним будинком у Харкові, 2 березня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Внаслідок нічного влучання "Шахеда" по Шевченківському району Харкова зайнялися авто, пошкоджені гаражі та вибиті вікна у будинках поряд.

Наслідки атаки у ніч на 2 березня — у фоторепортажі Суспільне Харків.

Удар по Харкову 2 березня Шахед
Місцевий житель на місці влучання "Шахеда" у Шевченківському районі, Харків, 2 березня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Удар по Харкову у ніч на 2 березня: фоторепортаж
Рятувальник гасить автівку, яка зайнялася внаслідок удару безпілотника РФ, Харків, 2 березня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

У Олексія Шерстюка внаслідок атаки згоріло авто.

"Почув, наче мотоцикл гуде. Набирав (дрон — ред.) швидкість. Все більше і більше. Зрозуміло, що вже влучання. Спершу здавалося, що у будинок. Воно сиплеться все, вікна, шифер летить. Потім вибіг, дивлюся — чотири машини горять. Одразу от вирва. Це 15-20 метрів (від будинку — ред.), — каже Олексій Шерстюк.

Удар по Харкову у ніч на 2 березня: фоторепортаж
Власник згорілого авто Олексій Шерстюк, Харків, 2 березня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Удар по Харкову у ніч на 2 березня: фоторепортаж
Наслідки нічної атаки "Шахедів" по Харкову, 2 березня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Удар по Харкову у ніч на 2 березня: фоторепортаж
Місцевий житель дивіться на наслідки атаки дронів по Харкову, 2 березня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Удар по Харкову у ніч на 2 березня: фоторепортаж
Рятувальник на місці удару РФ у Шевченківському районі, Харків, 2 березня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Удар по Харкову у ніч на 2 березня: фоторепортаж
Наслідки атаки РФ по Харкову, 2 березня 2024 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Що відомо про атаку "Шахедами" по Харкову

У Харкові пролунали два вибухи, перший чули о 23:58 1 березня. За даними Повітряних сил, група "Шахедів" наближалася до Харкова з півночі.

У Шевченківському районі Харкова внаслідок влучання дрона пошкоджені чотири автомобілі та побиті близько десяти гаражів. Вибуховою хвилею вибило вікна у понад десяти квартирах у багатоповерхівках поряд, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Світлини інтер'єрів двох церков Франківщини — серед переможців спеціальної номінації фотоконкурсу Wiki Loves Monuments
Світлини інтер'єрів двох церков Франківщини — серед переможців спеціальної номінації фотоконкурсу Wiki Loves Monuments
&quot;Краса врятує світ&quot;. У Миколаєві відкрилася виставка жіночих портретів
"Краса врятує світ". У Миколаєві відкрилася виставка жіночих портретів
Командирка одного з підрозділів ЗСУ з Івано-Франківщини Оксана Рубаняк — на діджитал-обкладинці Vogue Ukraine
Командирка одного з підрозділів ЗСУ з Івано-Франківщини Оксана Рубаняк — на діджитал-обкладинці Vogue Ukraine
Мигдаль, окупований Севастополь, 28 лютого 2024 року
Прийшла весна: у Севастополі зацвів мигдаль. Фоторепортаж
На початок