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Вибухи у Харкові: що відомо про атаку російських військ "Шахедами"
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Вибухи у Харкові: що відомо про атаку російських військ "Шахедами"

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У Харкові було чутно вибухи у ніч на 2 березня. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Перший вибух чули о 23:58 1 березня, повідомляють кореспонденти Суспільне Харків.

Повітряні сили повідомили про наближення "Шахедів".

Доповнено 00:17. Очевидці повідомили Суспільне Харків про пожежу у середмісті Харкова після влучання «Шахеда».

Доповнено 00:18. Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання в одному з районів міста. Інформація щодо поранених та руйнувань уточнюється.

Доповнено 00:24. Російські війська завдали ударів безпілотниками по Харкову, повідомив начальник обладміністрації Олег Синєгубов. Внаслідок цього зайнялися два автомобілі. Будинки поряд перевіряють на наявність поранених.

Доповнено 00:26. На місці влучання в Харкові зайнялася пожежа, у будинках поряд вибиті вікна, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Доповнено 00:34. Поранених внаслідок атаки по Харкову немає, написав начальник обладміністрації Олег Синєгубов. Пошкоджені гаражі, триває ліквідація наслідків.

Доповнено 01:20. Один з "Шахедів", які російські війська запустили по Харкову у ніч на 2 березня, поцілив по двору у Шевченківському районі, розповів Суспільне Харків речник прокуратури області Дмитро Чубенко. За його словами, пошкоджені чотири автомобілі, побиті близько десяти гаражів. Також вибиті вікна у понад десяти квартирах у багатоповерхівках поряд.

"На зараз інформації про поранених або загиблих немає. Це — цивільна забудова, спальний район. Посеред гаражного кооперативу влучив «Шахед». Криміналісти та вибухотехніки шукають частини безпілотника. Ці уламки відправлять на експертизу", — каже Чубенко

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