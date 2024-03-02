Один з "Шахедів", які російські війська запустили по Харкову у ніч на 2 березня, поцілив по двору у Шевченківському районі. Попередньо, загиблих та поранених немає.

Про це Суспільне Харків розповів речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

За його словами, пошкоджені чотири автомобілі та побиті близько десяти гаражів. Вибуховою хвилею вибило вікна у понад десяти квартирах у багатоповерхівках поряд.

"Версій, чому саме сюди вдарили, немає. Це — цивільна забудова, спальний район. Посеред гаражного кооперативу влучив "Шахед". Криміналісти та вибухотехніки шукають частини безпілотника. Ці уламки відправлять на експертизу", — сказав Чубенко.

Що відомо про атаку "Шахедами" по Харкову

У Харкові пролунали два вибухи, перший чули о 23:58 1 березня. За даними Повітряних сил, група "Шахедів" наближалася до Харкова з півночі.

За даними начальника обладміністрації Олега Синєгубова, на місці влучання горіли автомобілі.

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