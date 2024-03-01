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Для захисту вимираючих рослини та тварин: Крейдяні скелі біля Краматорська стали охоронною зоною
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Для захисту вимираючих рослини та тварин: Крейдяні скелі біля Краматорська стали охоронною зоною

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Для захисту вимираючих рослини та тварин: Крейдяні скелі біля Краматорська стали охоронною зоною
Крейдяні скелі поблизу Краматорська, Фото: Донецька ОДА

Поблизу Краматорська на Донеччині на крейдяних скелях утворили "охоронну зону", щоб убезпечили унікальний ландшафт та понад три десятки рослин та тварин занесених у Червону Книгу України.

Про це повідомляє Донецька ОДА.

"Охоронна зона "Біленьке-1" має площу 143,142 га та розташована на північно-східній околиці Краматорська на правому схилі долини річки Біленька у безпосередній близькості до північних меж селища Біленьке та повністю входить до меж регіонального ландшафтного парку "Краматорський", — йдеться у повідомленні.

За даними ОДА, подібні крейдяні степи займають лише 0,2% від території України і є вкрай рідкісними.

Також у результаті дослідження співробітники науково відділу РЛП "Краматорський" виявили 18 видів рослин та 14 видів тварин які занесені у Червону книгу України.

У ОДА додали, що працюють над створенням ще декількох охоронних зон на території Краматорського району.

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