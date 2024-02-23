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У Полтаві за тиждень народилось 66 дітей
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У Полтаві за тиждень народилось 66 дітей

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Фото ілюстративне. Фото: pexels.com

У медичних закладах Полтавської громади за тиждень народилося 66 немовлят. Серед них одна двійня. Це дані з двох медичних установ.

Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці департаменту охорони здоров’я Полтавської міськради, серед 66 новонароджених ― 29 дівчат та 37 хлопців. Зокрема:

  • у міському перинатальному центрі народились 35 дітей;
  • у перинатальному центрі обласної лікарні ― 31 дитина.

Це дані від 16 до 23 лютого. За попередній тиждень у полтавських медзакладах новонароджених було 71.

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