У Полтаві за тиждень народилось 66 дітей

У медичних закладах Полтавської громади за тиждень народилося 66 немовлят. Серед них одна двійня. Це дані з двох медичних установ.

Як повідомили на офіційній департаменту охорони здоров’я Полтавської міськради, серед 66 новонароджених ― 29 дівчат та 37 хлопців. Зокрема:

у міському перинатальному центрі народились 35 дітей;

у перинатальному центрі обласної лікарні ― 31 дитина.

Це дані від 16 до 23 лютого. За попередній тиждень у полтавських медзакладах новонароджених було 71.

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