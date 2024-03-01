На Тернопільщині відкрили меморіальні дошки двом бійцям

На Тернопільщині у громадах відкрили меморіальні дошки двом загиблим військовослужбовцям Ігорю Андрієвському і Тарасу Коменярському.

Про це повідомили на сторінках громад.

У Бучацькій громаді відкрили меморіальну дошку загиблому військовослужбовцю Ігорю Андрієвському. Її встановили на фасаді Порохівської школи.

Військовий Ігор Андрієвський. Фото: Бучацька міська рада

Чоловік загинув 5 грудня 2023 року, внаслідок мінометного обстрілу, виконуючи бойове завдання, поблизу населеного пункту Терни, що в Донецькій області. Ігор служив у військовій частині А4049. Боєць був жителем села Садове, уродженцем села Порохова. Поховали військового на цвинтарі в селі Садове.

Меморіальна дошка. Фото: Бучацька міська рада

На відкритті меморіальної дошки зібрались рідні, друзі, однокласники, вчителі, учні та жителі громади. Відкрили дошку дружина та донька бійця. Настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці отець Микола освятив меморіальну дошку.

У Кременецькій громаді відкрили пам'ятну дошку воїну Тарасу Коменярському. ЇЇ встановили на фасаді Колосівської гімназії. Чоловік був командир гранатометного відділення. Боєць загинув 1 березня 2023 року на Бахмутському напрямку. Він отримав поранення, які виявилися несумісні з життям.