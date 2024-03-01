НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Тернопільщині відкрили меморіальні дошки двом бійцям
Пам'ятьЗСУВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На Тернопільщині відкрили меморіальні дошки двом бійцям

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Відкриття меморіальної дошки на Тернопільщині
Відкриття меморіальної дошки. Фото: Бучацька міська рада

На Тернопільщині у громадах відкрили меморіальні дошки двом загиблим військовослужбовцям Ігорю Андрієвському і Тарасу Коменярському.

Про це повідомили на сторінках громад.

У Бучацькій громаді відкрили меморіальну дошку загиблому військовослужбовцю Ігорю Андрієвському. Її встановили на фасаді Порохівської школи.

Меморіальна дошка Ігорю Андрієвському
Військовий Ігор Андрієвський. Фото: Бучацька міська рада

Чоловік загинув 5 грудня 2023 року, внаслідок мінометного обстрілу, виконуючи бойове завдання, поблизу населеного пункту Терни, що в Донецькій області. Ігор служив у військовій частині А4049. Боєць був жителем села Садове, уродженцем села Порохова. Поховали військового на цвинтарі в селі Садове.

Відкриття меморіальної дошки
Меморіальна дошка. Фото: Бучацька міська рада

На відкритті меморіальної дошки зібрались рідні, друзі, однокласники, вчителі, учні та жителі громади. Відкрили дошку дружина та донька бійця. Настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці отець Микола освятив меморіальну дошку.

У Кременецькій громаді відкрили пам'ятну дошку воїну Тарасу Коменярському. ЇЇ встановили на фасаді Колосівської гімназії. Чоловік був командир гранатометного відділення. Боєць загинув 1 березня 2023 року на Бахмутському напрямку. Він отримав поранення, які виявилися несумісні з життям.

відкриття дошки у Кременецькій громаді
Відкриття меморіальної дошки Тарасу Коменярському. Фото: Кременецька громада

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
У Долині на Івано-Франківщині встановили пам'ятні дошки чотирьом загиблим воїнам
У Долині на Івано-Франківщині встановили пам'ятні дошки чотирьом загиблим воїнам
113 бригада, тероброна, Алея Слави Харків
У Харкові вшанували тероборонівців 113-ї бригади, загиблих внаслідок авіаудару РФ у 2022 році
У Франківську відбувся турнір з мініфутболу пам'яті загиблого волонтера та військового Віталія Дзібія
У Франківську відбувся турнір з мініфутболу пам'яті загиблого волонтера та військового Віталія Дзібія
Дмитро Коцюбайло
У Києві виділили землю під сквер імені "Да Вінчі"
На початок