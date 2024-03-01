Володимир Боднар — один зі 207 захисників України, яких вдалося обміняти 31 січня. У полон чоловік потрапив у червні 2022 року на Луганщині. Повернувся на Тернопільщину 24 лютого.

Володимир розповів Суспільному, що коли на фронті українські захисники просувалися, то ставлення до полонених українців погіршувалося.

"Прапор для мене дуже важливий, бо саме його я отримав, коли нас обміняли. На прапорі є підписи усіх хлопців, які були в полоні та 31 обміняли. Це для мене великий подарунок, думаю, що до кінця життя його берегтиму, бо він заслужений кров’ю".

Володимир Боднар з прапором, який йому вручили під час обміну полоненими Фото: Суспільне Тернопіль Прапор з підписами Фото: Суспільне Тернопіль Прапор з підписами Фото: Суспільне Тернопіль

Володимира Боднара ­звільнили з полону 31 січня, а 24 лютого він повернувся на Тернопільщину. Чоловік воював на луганському напрямку. У червні 2022 року потрапив у полон. Росіяни утримували Володимира в Суходільській виправній колонії. За словами Володимира, там схуд на 20 кілограмів.

"Коли до нас застосовували фізичну силу, то ми знали, що в них на фронті погані справи. Використовували електричний струм, коли просили подзвонити додому. Коли вже повертався додому, 31 січня, побачив, прапор і писало Україна, то з’явилися сльози на очах, хоч казав собі, що буду триматися, але не міг стриматися".

Зустріч Володимира Боднара 24 лютого Фото: Тернопільська ОВА Володимир Боднар Фото: Суспільне Тернопіль Звільнений з полону Фото: Суспільне Тернопіль

Мати Володимира Галина Боднар розповідає, майже 2 роки чекала на сина і молилася.

"Дзвонить телефон до мене з координаційного штабу і кажуть: "Ви знаєте, що вашого сина поміняли?". Я почала дуже плакати, як кожна мама".

Галина Боднар Фото: Суспільне Тернопіль Мати Володимира Боднара Фото: Суспільне Тернопіль Галина Боднар їде до сина Фото: Суспільне Тернопіль

Тепер жінка, щодня намагається якомога швидше закінчити роботу, аби більше часу провести з Володимиром.

"Їзджу додому вже весела. В мене емоції вдячності, що мій син живий і повернувся додому".

Володимир Боднар з сім'єю. Фото: Суспільне Тернопіль

Вдома на Володимира чекала також його дівчина Вікторія Костевка.

"Прийшлося мені чекати, я обіцяла йому та він мені обіцяв, що повернеться живим та здоровим. Він майбутнє мені обіцяв. Було дуже важко, чекала і вірила".

Вікторія Костевка та Володимир Боднар Фото: Суспільне Тернопіль Звільненний з полону та його дівчина Фото: Суспільне Тернопіль Вікторія, Галина та Володимир вдома Фото: Суспільне Тернопіль

Щоб захищати Україну, Володимир повернувся з Чехії. Від кордону пішки пройшов майже 20 кілометрів до Львова. Додому прибіг лише на годину, зібрав речі і поїхав на військкомат. Останнє місце служби 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила.

Володимир Боднар разом із побратимами Фото: Володимир Боднар Військовий на фронті Фото: Володимир Боднар Володимир Боднар Фото: Суспільне Тернопіль

"Пережити полон допомогла молитва. Відчував і молитву рідних. Наші люди найкращі, Україна обов’язково переможе, потрібно трішки потерпіти, але ми обов’язково переможемо і все буде Україна".