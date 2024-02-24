Двоє військових з Тернопільщини, яких звільнили з полону, повернулися додому

Сьогодні, 24 лютого, додому повернулися двоє військовослужбовців з Тернопільщини, звільнених з полону цього року.
Про це повідомила в Телеграмі пресслужба Тернопільської ОВА.
Зустріч звільнених з полону військових. Фото: Тернопільська ОВА
Рідні та близькі зустріли військовослужбовців Володимира Боднара та Ігоря Замороза, яких чекали майже два роки.
Зустріч військовослужбовця з полону. Фото: Тернопільська ОВА
Рідні зустріли Володимира Боднара. Фото: Тернопільська ОВА
Ігор Замороз з рідними. Фото: Тернопільська ОВА
Зустріч звільненого військовослужбовця. Фото: Тернопільська ОВА
Двоє військових з Тернопільщини повернулися з полону додому. Фото: Тернопільська ОВА
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