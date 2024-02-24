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Двоє військових з Тернопільщини, яких звільнили з полону, повернулися додому
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Двоє військових з Тернопільщини, яких звільнили з полону, повернулися додому

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повернення з полону
Повернення військових звільнених з полону. Фото: Скрін з відео/Тернопільська ОВА

Сьогодні, 24 лютого, додому повернулися двоє військовослужбовців з Тернопільщини, звільнених з полону цього року.

Про це повідомила в Телеграмі пресслужба Тернопільської ОВА.

звільнення з полону
Зустріч звільнених з полону військових. Фото: Тернопільська ОВА

Рідні та близькі зустріли військовослужбовців Володимира Боднара та Ігоря Замороза, яких чекали майже два роки.

повернення бійця
Зустріч військовослужбовця з полону. Фото: Тернопільська ОВА

повернення з полону
Рідні зустріли Володимира Боднара. Фото: Тернопільська ОВА

повернення з полону
Ігор Замороз з рідними. Фото: Тернопільська ОВА

повернення додому
Зустріч звільненого військовослужбовця. Фото: Тернопільська ОВА

звільнення з полону
Двоє військових з Тернопільщини повернулися з полону додому. Фото: Тернопільська ОВА

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