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"Це образ про українську жінку": у Тернополі відкрили виставку картин Марти Пітчук
ВИСТАВКАКУЛЬТУРАРегіони

"Це образ про українську жінку": у Тернополі відкрили виставку картин Марти Пітчук

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У виставковому залі художнього музею в Тернополі відкрили персональну виставку художниці з Івано-Франківщини Марти Пітчук. Вона є авторкою циклу картин "Мотанка", які пише впродовж 10 років. До цієї серії належать приблизно 100 творів. Роботи художниці зберігають у приватних колекціях США, Бразилії, Канади, Німеччини, Австралії.

Про це Суспільному розповіла художниця Марта Пітчук.

В обласний художній музей художниця привезла 23 роботи. На своїх картинах зображає українські мотанки.

картина Марти Пітчук
Картина. Фото: Суспільне Тернопіль

"Я знайшла давнє гуцульське чільце в одній із гуцульських хат і вирішали зобразити його на своїй першій мотанці. В той час моя мама мотала мотанки і я собі уявляла, яке цікаве вона б мала мати обличчя. Це чільце знайдене і мотанки, які робила мама. Воно все поєдналося і я створила першу картину".

У Тернополі відкрили виставку картин Марти Пітчук
Художниця Марти Пітчук. Фото: Суспільне Тернопіль

Марта Пітчук розповідає, на картинах зображені образи жінок в етнічному одязі усіх регіонів України.

"Образ ляльки-мотанки мене надихає, бо це образ про нас, про українську жінку, про сильну, про вольову. В моїх картинах поєднується оберіг з реальною жінкою. І жива мотанка — вона вже не предмет, вона особистість з власними думками і поглядами".

Картина художниці
Картина Марти Пітчук. Фото: Суспільне Тернопіль

Художниця малює олійними фарбами на полотні. Роботи написані переважно на чорному тлі.

"Цю технологію я запозичила з іконопису, де спочатку ризи і лики святих покривали темними фарбами, а потім світлим "витягувались" об’єми. Ця техніка мене дуже зачарувала і тоді я вирішила перенести її в живопис".

художниця Марта Пітчук
Марта Пітчук. Фото: Суспільне Тернопіль

Серед відвідувачів виставки — переселенка з Херсона Надія Попова.

"Неймовірні картини. Отримали масу задоволення, дуже файна виставка, дуже файна сама художниця".

переселенка Надія Попова
Переселенка з Херсона Надія Попова. Фото: Суспільне Тернопіль

"З роботами Марти Пітчук я знайома через інтернет і дуже рада, що є можливість побачити їх. Роботи є неймовірними, вражає колорит, гармонійно поєднано кольори, експресивно поєднано, але разом з тим, дуже збалансовано", — говорить відвідувача виставки Лілія Василенко.

відвідувачка на виставці картин Лілія Василенко
Відвідувача виставки Лілія Василенко. Фото: Суспільне Тернопіль

Марта Пітчук каже, своїм мистецтвом допомагає ЗСУ. З продажу картин вона зібрала більше мільйона гривень та придбала за них 4 автівки на фронт.

автомобіль для ЗСУ
Придбаний автомобіль для ЗСУ. Фото: Марта Пітчук

Виставка в художньому музеї триватиме до 24 березня.

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Роботи Марти Пітчук
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Відвідувачі виставки
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Відкриття виставки
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Картини художниці
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На виставці представили 23 роботи
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Виставку відкрили в Тернопільському обласному художньому музеї

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