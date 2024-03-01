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Командирка одного з підрозділів ЗСУ з Івано-Франківщини Оксана Рубаняк — на діджитал-обкладинці Vogue Ukraine
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Командирка одного з підрозділів ЗСУ з Івано-Франківщини Оксана Рубаняк — на діджитал-обкладинці Vogue Ukraine

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Командирка одного з підрозділів ЗСУ з Івано-Франківщини Оксана Рубаняк — на діджитал-обкладинці Vogue Ukraine
Фото: Vogue Ukraine

Героїнею діджитал-обкладинки весняного номера Vogue Ukraine стала 21-річна командирка одного з підрозділів Збройних сил України з Івано-Франківщини Оксана Рубаняк на позивний Ксена. Військовослужбовиця — у військовій формі, із заплетеним у косу довгим рудим волоссям.

Про це йдеться на сайті журналу Vogue Ukraine.

Кадри з військовими для весняного номера журналу відзняв провідний британський фотограф Бретт Ллойд. Він двічі відвідав Україну — у листопаді 2023 року та в лютому 2024 й представив свій погляд митця на буденне життя в Україні.

Що відомо про Оксану Рубаняк

Оксана Рубаняк на позивний Ксена — командирка одного з підрозділів Збройних сил України. Військовослужбовиця — родом з Верховини, проживає в Івано-Франківську. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Оксані було 19 років. Тоді дівчина записалася в одне з добровольчих формувань Івано-Франківська й допомагала патрулювати місто, аби підтримувати громадський порядок. Від травня 2022 року бійчиня служила кулеметницею у 72 окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Вона була єдиною жінкою у своєму взводі.

У березні 2023 року Оксана Рубаняк отримала поранення під час артилерійського обстрілу у Вугледарі Донецької області. Військовослужбовиця проходила реабілітацію в Івано-Франківську. Там їй вручили відзнаку "За честь і звитягу".

На початку серпня 2023 року Ксена після реабілітації повернулася на фронт.

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