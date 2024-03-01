У Львові водій "швидкої" збив 22-річну дівчину

Сьогодні, 1 березня, на вулиці Липинського у Львові водій швидкої допомоги збив 22-річну дівчину. Її доставили у лікарню.
Про це повідомили у пресслужбі Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги й медицини катастроф.
За даними медиків, аварія сталася о 13:16. 22-річна мешканка села Руданці Львівського району отримала забій грудної клітки й тупу травму живота. Дівчину доправили до багатопрофільної лікарні.
Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська підтвердила Суспільному факт ДТП й повідомила, що наразі вирішується питання правової кваліфікації події. За даними центру екстреної медицини, водія "швидкої" відсторонили від роботи й почали внутрішнє розслідування.
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