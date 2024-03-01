НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Сили оборони відбили Красногорівку та відійшли від декількох селищ біля Авдіївки. Тиждень на фронтах
Вторгнення Росії в УкраїнуВІЙНАУКРАЇНАВійнаПодії

Сили оборони відбили Красногорівку та відійшли від декількох селищ біля Авдіївки. Тиждень на фронтах

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Український танк веде вогонь по російських позиціях поблизу Часового Яру
Український танк веде вогонь по російських позиціях поблизу Часового Яру, Донецька область, 29 лютого 2024. AP Photo/Efrem Lukatsky

Українські військові вибили росіян з Красногорівки та відійшли з трьох селищ біля Авдіївки. Армія РФ намагається наступати в бік Часового Яру та Купʼянська, також українські військові відбивають атаки на півдні. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Купʼянський та Лиманський напрямки

На Харківщині росіяни атакують на південному сході від Купʼянська — біля Іванівки й Табаївки та з півночі у напрямку міста — в районі Синьківки. На Лиманському напрямку — бої біля Білогорівки (захід від Лимана), Тернів та Ямполівки — на північному сході від міста, та в районі Роздолівки (на північ від Сіверська).

Бахмутський напрямок

Сили оборони стримують росіян біля Іванівського та Богданівки — це шлях на Часів Яр, та в районах Андріївки й Кліщіївки.

Авдіївський напрямок

На цьому напрямку українські військові відійшли від Сєверного, Степового та Ласточкиного (це на захід від Авдіївки), щоб організувати оборону по лінії: Орлівка, Тоненьке, Бердичі. Також Сили оборони відбивають атаки росіян в районах Первомайського та Невельського.

Авдіївський напрямок 1 березня 2024
Графіка: Суспільне

Новопавлівський напрямок

Сили оборони вибили росіян з Красногорівки. Також на цьому напрямку бої в районах Новомихайлівки, Георгіївки та Побєди.

Південь

На півдні Донеччини українські військові відбивають атаки південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного. На Запоріжжі — біля Малинівки, Роботиного та Гуляйпільського.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Торецька громада на Донеччині: скільки дітей лишаються у населених пунктах
Торецька громада на Донеччині: скільки дітей лишаються у населених пунктах
&quot;У туалеті пробоїна, ванна посипалась&quot;: мешканці Дружби на Сумщині про наслідки влучань
"У туалеті пробоїна, ванна посипалась": мешканці Дружби на Сумщині про наслідки влучань
Заочно судитимуть двох колишніх правоохоронців
Добровільно пішли на співпрацю з окупантами: на Запоріжжі заочно судитимуть двох колишніх правоохоронців
Російський снаряд влучив у кімнату. Історія 14-річного хлопця із Краматорська
Російський снаряд влучив у кімнату. Історія 14-річного хлопця із Краматорська
На початок