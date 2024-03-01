Українські військові вибили росіян з Красногорівки та відійшли з трьох селищ біля Авдіївки. Армія РФ намагається наступати в бік Часового Яру та Купʼянська, також українські військові відбивають атаки на півдні. Суспільне розповідає, як пройшов тиждень на фронтах.

Купʼянський та Лиманський напрямки

На Харківщині росіяни атакують на південному сході від Купʼянська — біля Іванівки й Табаївки та з півночі у напрямку міста — в районі Синьківки. На Лиманському напрямку — бої біля Білогорівки (захід від Лимана), Тернів та Ямполівки — на північному сході від міста, та в районі Роздолівки (на північ від Сіверська).

Бахмутський напрямок

Сили оборони стримують росіян біля Іванівського та Богданівки — це шлях на Часів Яр, та в районах Андріївки й Кліщіївки.

Авдіївський напрямок

На цьому напрямку українські військові відійшли від Сєверного, Степового та Ласточкиного (це на захід від Авдіївки), щоб організувати оборону по лінії: Орлівка, Тоненьке, Бердичі. Також Сили оборони відбивають атаки росіян в районах Первомайського та Невельського.

Графіка: Суспільне

Новопавлівський напрямок

Сили оборони вибили росіян з Красногорівки. Також на цьому напрямку бої в районах Новомихайлівки, Георгіївки та Побєди.

Південь

На півдні Донеччини українські військові відбивають атаки південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного. На Запоріжжі — біля Малинівки, Роботиного та Гуляйпільського.