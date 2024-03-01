У березні всі українські пенсіонери отримають збільшені виплати — Шмигаль

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в Україні розпочали третю індексацію пенсій за час повномасштабної війни.

Про це посадовець повідомив під час засідання уряду.

"У березні всі наші пенсіонери отримають збільшені виплати. Пенсії зростуть на 8%. Будемо і надалі допомагати тим, хто цього найбільше потребує", — зазначив Шмигаль.

Раніше прем'єр-міністр пообіцяв українцям своєчасну виплату пенсій.

Пенсійна система України

Пенсійна система України, яка працює сьогодні, спирається на принцип солідарності поколінь. Це означає, що ті, хто працюють, фінансують пенсії тих, хто закінчив трудову діяльність. Тобто внески, які робляться у Пенсійний фонд України, йдуть на виплату пенсій.

На кінець 2021 року, за даними Держстату, в Україні працювало 15,5 мільйона людей. Проте, новішої інформації немає, адже після 24 лютого 2022 року такі дослідження не проводяться. Станом на 1 липня 2022 року пенсію в Україні отримували 10,7 мільйона людей.