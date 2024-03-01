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На Кіровоградщині прощатимуться з бійцями Миколою Лук’янцем, Леонідом Хімічем та Сергієм Галетою
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На Кіровоградщині прощатимуться з бійцями Миколою Лук’янцем, Леонідом Хімічем та Сергієм Галетою

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На Кіровоградщині прощатимуться з бійцями Миколою Лук’янцем, Леонідом Хімічем та Сергієм Галетою
Зліва направо Микола Лук’янець, Леонід Хіміч та Сергій Галета. Колаж: Суспільне Кропивницький

На війні з Росією загинули захисники з Кіровоградської області. Це Микола Лук’янець з Олександрійської громади, Леонід Хіміч з Долинської громади та Сергій Галета з Новомиргородської.

32-річний солдат Микола Лук’янець з міста Олександрія загинув 21 лютого під час виконання бойового завдання у Лиманському районі Донецької області. Про час і місце поховання захисника повідомлять додатково, написав міський голова Олександрії Сергій Кузьменко. У воїна залишились дружина, батько, мати, брати та сестри.

Леонід Хіміч з Долинської громади загинув 8 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання. Прощатимуться з бійцем 2 березня у селі Новогригорівка Перша, повідомив голова громади Євгеній Звіздовський.

Житель села Оситняжка, штаб-сержант Сергій Галета, 1984 року народження загинув 9 серпня 2023 року на території Запорізької області. Прощатимуться з бійцем 2 березня, написав голова Новомиргородської громади Ігор Забажан.

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