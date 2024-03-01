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"Ми не вірили до останнього": зустріли тіло бійця з Тернопільщини, якого розстріляли в полоні
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"Ми не вірили до останнього": зустріли тіло бійця з Тернопільщини, якого розстріляли в полоні

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На Тернопільщині у Залізцях зустріли тіло військовослужбовця Івана Григуса, якого російські військові розстріляли в полоні 22 лютого. Чоловікові було 33 роки.

Про це Суспільному розповів голова Залозецької громади Андрій Нога.

Тіло військовослужбовця зустріли біля в’їзду в Залізці.

Зустріч тіла бійця Івана Григуса
Зустріч тіла військового Івана Григуса. Фото: Суспільне Тернопіль

"Люди плакали та дзвонили, ми не вірили до останнього. Коли побачили в інтернеті, що він в полоні, а коли почули, що розстріляли, то серце кров’ю обливається. Дуже боляче, для нас така сумна звістка, вже 5 воїн з нашої громади загинув від рук тої зловісної орди", — каже місцева жителька Ольга Романів.

жителька Ольга Романів
Ольга Романів. Фото: Суспільне Тернопіль

"Іван був тихий, спокійний хлопець, це внук колишнього директора школи. Всі раділи, що він живий, а тут така новина, нас всіх приголомшила", — розповіла заступниця директора Залозецької школи Світлана Бенцал.

заступниця директора школи Світлана Бенцал
Заступниця директора Залозецької школи Світлана Бенцал. Фото: Суспільне Тернопіль

Івана везли вулицями селища додому востаннє.

зустріч тіла бійця у Залізцях
Зустріч тіла військового. Фото: Суспільне Тернопіль

Друг Івана Григуса Віктор Годован каже, чоловіка мобілізували в листопаді 2023 року, він служив в 79 окремій десантно-штурмовій бригаді на Донецькому напрямку.

"Він сказав, що вистачить мені тут сидіти. Коли виходив на завдання, то ще передзвонив до мене, каже: "Маю виходити" і все. На цьому зв’язок обірвався".

Друг Віктор Годован
Друг Івана Григуса Віктор Годован. Фото: Суспільне Тернопіль

У Залозецькій громаді 1 та 2 березня оголосили днями жалоби за Іваном Григусом. Поховають військового завтра, 2 березня, о 13 годині.

прощання з бійцем
Прощання з бійцем у Залозецькій громаді. Фото: Суспільне Тернопіль

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