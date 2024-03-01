У хмельницьких тролейбусах запрацювали нові валідатори. Що змінилося

З першого березня у хмельницьких тролейбусах запрацювали нові валідатори. Які зміни чекають на пасажирів – з’ясовувала кореспондентка Суспільне Хмельницький.
Першого березня пасажири хмельницьких тролейбусів тестують нові валідатори, бо змінився оператор електронного квитка. Нові валідатори дещо відрізняються від попередніх.
Пасажирка Галина говорить, що до нового валідатора звикне, бо схема його роботи — така ж сама, як і у попереднього. До того ж, зі слів жінки, так платити зручніше, ніж готівкою.
Пасажирці Тетяні не з першого разу вдається оплатити свою поїздку.
"Щось там моргає, куди тут прикладати ту картку — не розумію. Не можу розібратися з першого разу, думаю, згодом таки розберусь".
Проїзд в тролейбусах вона оплачує пільговим пластиковим електронним квитком, яким користувалася раніше.
Усі такі квитки старого зразка — дійсні, їх не треба міняти, розповів на брифінгу заступник міського голови Микола Ваврищук.
"Жодних карток, якщо є старі, купувати не потрібно", — каже посадовець.
За його словами, якщо на попередній картці залишилися гроші, їх можна повернути.
"Ми продовжили роботу восьми пунктів, в яких можна написати заяву і розпочати процес повернення коштів, які знаходяться на рахунках попереднього оператора — компанії "Герц». Немає обмежень по часу, людина зможе, умовно кажучи, через рік ті кошти повернути".
На зміну компанії "Герц", каже Микола Ваврищук, у Хмельницький прийшла "Сіті кард", яка виграла тендер з-поміж трьох учасників конкурсу.
Нову систему тестують не тільки пасажири, а й водії. Відтепер в їхніх кабінах — бортові комп'ютери, розповідає водій "Електротрансу" Роман.
"Прийшов на зміну, сів за кермо, вставив карточку, ввів пароль, ввів маршрут і все. Нічого важкого немає".
Протягом березня в тролейбусах можна буде оплатити проїзд готівкою водію. З першого квітня — оплата лише безготівкова.
"Для водія це набагато краще, тому що не потрібно відволікатися від дороги".
Нові валідатори приймають не тільки пластикові електронні картки старого й нового зразка, а й банківські картки та оплату телефоном, розповідає директор Хмельницького комунального підприємства "Електротранс" Сергій Бобух.
"Можна буде здійснити оплату за допомогою телефона, чого не було у валідаторах іншого оператора. В кожному тролейбусі стоїть зараз по три валідатора, що теж зручно".
За його словами, всі тролейбуси мають нові валідатори, бортові комп'ютери, камери спостереження.
"У нас є система відеоспостереження, система оголошення зупинок, система додаткового супроводу і система GPS-моніторингу, щоби відстежити рух коштів, поповнення. У чому перевага електронного квитка, всі розуміють — це виведення готівки, це "білий" облік", — каже заступниця директора компанії "Сіті кард систем" Інна Артемчук.
За її словами, найзручніше користуватися електронним квитком, завантаживши додаток. А купити нову пластикову картку та поповнити на ній рахунок можна в спеціальному терміналі. Їх буде встановлено 25 в торговельних центрах та торгових точках. Пільговики отримуватимуть картки тепер не в управліннях соцзахисту, як раніше, а в сервісному центрі компанії у Хмельницькому на вулиці Соборній, 71.
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