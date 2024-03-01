У хмельницьких тролейбусах запрацювали нові валідатори. Що змінилося

З першого березня у хмельницьких тролейбусах запрацювали нові валідатори. Які зміни чекають на пасажирів – з’ясовувала кореспондентка Суспільне Хмельницький.

Першого березня пасажири хмельницьких тролейбусів тестують нові валідатори, бо змінився оператор електронного квитка. Нові валідатори дещо відрізняються від попередніх.

Пасажири хмельницьких тролейбусів випробовують в роботі валідатори нового оператора електронного квитка. Фото: Суспільне Хмельницький

Пасажирка Галина говорить, що до нового валідатора звикне, бо схема його роботи — така ж сама, як і у попереднього. До того ж, зі слів жінки, так платити зручніше, ніж готівкою.

Пасажирці Тетяні не з першого разу вдається оплатити свою поїздку.

"Щось там моргає, куди тут прикладати ту картку — не розумію. Не можу розібратися з першого разу, думаю, згодом таки розберусь".

Проїзд в тролейбусах вона оплачує пільговим пластиковим електронним квитком, яким користувалася раніше.

У всіх хмельницьких тролейбусах з'явилися нові валідатори, які приймають до оплати і електронні квитки старого та нового зразків, і банківські картки. Фото: Суспільне Хмельницький

Усі такі квитки старого зразка — дійсні, їх не треба міняти, розповів на брифінгу заступник міського голови Микола Ваврищук.

"Жодних карток, якщо є старі, купувати не потрібно", — каже посадовець.

За його словами, якщо на попередній картці залишилися гроші, їх можна повернути.

"Ми продовжили роботу восьми пунктів, в яких можна написати заяву і розпочати процес повернення коштів, які знаходяться на рахунках попереднього оператора — компанії "Герц». Немає обмежень по часу, людина зможе, умовно кажучи, через рік ті кошти повернути".

На зміну компанії "Герц", каже Микола Ваврищук, у Хмельницький прийшла "Сіті кард", яка виграла тендер з-поміж трьох учасників конкурсу.

Водій тролейбуса Роман каже, що його роботу теж комп'ютеризували - у його кабіні з'явився бортовий комп'ютер. Фото: Суспільне Хмельницький

Нову систему тестують не тільки пасажири, а й водії. Відтепер в їхніх кабінах — бортові комп'ютери, розповідає водій "Електротрансу" Роман.

"Прийшов на зміну, сів за кермо, вставив карточку, ввів пароль, ввів маршрут і все. Нічого важкого немає".

Протягом березня в тролейбусах можна буде оплатити проїзд готівкою водію. З першого квітня — оплата лише безготівкова.

"Для водія це набагато краще, тому що не потрібно відволікатися від дороги".

Директор Хмельницького комунального підприємства "Електротранс" Сергій Бобух. Фото: Суспільне Хмельницький

Нові валідатори приймають не тільки пластикові електронні картки старого й нового зразка, а й банківські картки та оплату телефоном, розповідає директор Хмельницького комунального підприємства "Електротранс" Сергій Бобух.

"Можна буде здійснити оплату за допомогою телефона, чого не було у валідаторах іншого оператора. В кожному тролейбусі стоїть зараз по три валідатора, що теж зручно".

За його словами, всі тролейбуси мають нові валідатори, бортові комп'ютери, камери спостереження.

"У нас є система відеоспостереження, система оголошення зупинок, система додаткового супроводу і система GPS-моніторингу, щоби відстежити рух коштів, поповнення. У чому перевага електронного квитка, всі розуміють — це виведення готівки, це "білий" облік", — каже заступниця директора компанії "Сіті кард систем" Інна Артемчук.

Спеціальні термінали для поповнення електронних квитків, які встановлюватимуть у торгових точках Хмельницького. Фото: Суспільне Хмельницький

За її словами, найзручніше користуватися електронним квитком, завантаживши додаток. А купити нову пластикову картку та поповнити на ній рахунок можна в спеціальному терміналі. Їх буде встановлено 25 в торговельних центрах та торгових точках. Пільговики отримуватимуть картки тепер не в управліннях соцзахисту, як раніше, а в сервісному центрі компанії у Хмельницькому на вулиці Соборній, 71.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.