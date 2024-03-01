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На Донеччині загинув солдат з Івано-Франківщини Олександр Частокольський
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На Донеччині загинув солдат з Івано-Франківщини Олександр Частокольський

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На Донеччині загинув солдат з Івано-Франківщини Олександр Частокольський
Фото: Facebook/Андрій Найда

23 січня у Донецькій області загинув військовослужбовець з Калуської громади, що на Івано-Франківщині, Олександр Частокольський.

Про смерть воїна повідомив на своїй Facebook-сторінці голова громади Андрій Найда.

Олександр Частокольський народився у 1983 році. З 1 березня 2022 року боєць долучився до лав Збройних сил України. Служив телефоністом-лінійним наглядачем відділення звʼязку військової частини.

Олександр Частокольський загинув під час артилерійського обстрілу армією РФ українських позицій.

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