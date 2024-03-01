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У лютому в Чернівцях виділили понад 8 млн грн на підтримку ЗСУ: що передали бійцям
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У лютому в Чернівцях виділили понад 8 млн грн на підтримку ЗСУ: що передали бійцям

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У лютому в Чернівцях виділили понад 8 млн грн на підтримку ЗСУ: що передали бійцям
ФОТО: Суспільне Чернігів

У лютому в Чернівцях виділили понад 8 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Військовим передали дрони, всюдихід та засоби боротьби з безпілотниками. Робили це за запитами військових.

Про це повідомили Суспільному у пресслужбі міської ради.

Рішення про передачу техніки військовим ухвалили на засіданні сесії. Йдеться про 82 квадрокоптери, зокрема типу FPV. Вартість одного квадрокоптера становила від 15 до 240 тисяч гривень.

Також передали мотовсюдихід та портативний пристрій радіоелектронної боротьби з безпілотниками.

У січні міська рада виділила на ЗСУ орієнтовно 9 мільйонів гривень. Загалом цьогоріч у міському бюджеті передбачили понад 250 мільйонів гривень на підтримку війська.

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