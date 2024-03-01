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Художниця фарфорового заводу на Житомирщині Тетяна Бенкіна розповіла про розпис посуду та чому змінила місце роботи
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Художниця фарфорового заводу на Житомирщині Тетяна Бенкіна розповіла про розпис посуду та чому змінила місце роботи

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Тетяна Бенкіна працювала головною художницею на Баранівському фарфоровому заводі. Жінка розробляла малюнки для ручного розпису, а також для виготовлення деколі, яка йшла в масове виробництво. Зараз Тетяна Бенкіна працює в Баранівському центрі дитячої та юнацької творчості. Художниця розповіла Суспільному про розпис посуду на заводі та чому змінила місце роботи.

У 70-80-ті роки ХХ століття у художній лабораторії Баранівського фарфорового заводу створювали нові зразки форм посуду і малюнків для нього. Візерунки розробляли і для ручного розпису ексклюзивного посуду, і для виготовлення деколі, яка наносилася на посуд широкого вжитку. Цим займалася і Тетяна Бенкіна.

"Саме за цей вид мазків мене дуже полюбляли в живописному цеху, тому що, щоб зробити на тарілці мазок, треба кожного разу набирати фарбу і наносити. А щоб зробити цей мазок, треба тільки раз вмочити — і ти зробив пів листка. На них норма була, а вона бралася по петриківському розпису. Тому ті, хто ці мазочки робив, у них були добрі зарплати", — сказала Тетяна Бенкіна.

Художниця фарфорового заводу на Житомирщині Тетяна Бенкіна розповіла про розпис посуду та чому змінила місце роботи
Баранівка, лютий 2024 року. Посуд із малюнками Тетяни Бенкіної, який зберігається в Баранівському музеї фарфору. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Художниця розповіла, що бажання розмальовувати посуд з'явилося у неї ще в дитинстві.

"Я любила дивитися на посуд, на те, як на ньому квітнуть квіти. Мені хотілося теж взяти і створити щось подібне. Мої батьки дуже зацікавилися, знайшли інформацію, де цьому можна навчитися. І після закінчення 8 класу я пішла в Миргородський керамічний технікум", — розповіла майстриня.

Художниця фарфорового заводу на Житомирщині Тетяна Бенкіна розповіла про розпис посуду та чому змінила місце роботи
Баранівка, лютий 2024 року. Посуд із малюнками Тетяни Бенкіної, який зберігається в Баранівському музеї фарфору. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Вперше до Баранівки Тетяна приїхала готувати дипломну роботу. Після закінчення технікуму за направленням працювала рік на Прокоп'євському фарфоровому заводі. Потім повернулася в Баранівку і працювала в художній лабораторії місцевого фарфорового заводу. У ті роки діяльність заводу була націлена на масове виробництво, каже Тетяна.

"Я любила розробляти малюнки для ручного розпису, тому що мазковий розпис — мій улюблений. Виробництво деколі обмежує, тому що там є такі технологічні нюанси, які в той час не дуже дозволяли. У нас була своя декольна ділянка — виробляли якісну деколь", — сказала художниця.

Художниця фарфорового заводу на Житомирщині Тетяна Бенкіна розповіла про розпис посуду та чому змінила місце роботи
Баранівка, лютий 2024 року. Скринька, яку розписала Тетяна Бенкіна за мотивами петриківського розпису. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Коли на заводі з'явився новий інвестор, Тетяна звільнилася. У 2010 році завод припинив свою діяльність.

"Мені було боляче дивитися, як все, що роками будувалося, що роками зберігалося: ці традиції українські, ці розписи — все, чим пишалася Баранівка, стало непотрібним для нового інвестора. Він хотів його знищити. Це моя думка", — розповіла Тетяна Бенкіна.

Художниця фарфорового заводу на Житомирщині Тетяна Бенкіна розповіла про розпис посуду та чому змінила місце роботи
Композиції з яєчної шкаралупи. Авторка — Тетяна Бенкіна. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Зараз жінка продовжує творчу діяльність і працює керівницею гуртків декоративно-прикладного мистецтва у Баранівському центрі дитячої та юнацької творчості. Каже, що раніше й уявити не могла, що працюватиме з дітьми.

"Коли починається навчальний рік, то у мене закінчується моє мистецтво, тому що я повністю віддаюся своїм учням. Я хочу відкрити кожну дитину і знайти в ній те, в чому вона талановита", — резюмувала майстриня.

Художниця фарфорового заводу на Житомирщині Тетяна Бенкіна розповіла про розпис посуду та чому змінила місце роботи
Новорічні кульки, декоровані Тетяною Бенкіною. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Художниця фарфорового заводу на Житомирщині Тетяна Бенкіна розповіла про розпис посуду та чому змінила місце роботи
Роботи учнів Тетяни Бенкіної в Баранівському центрі дитячої і юнацької творчості. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

Художниця фарфорового заводу на Житомирщині Тетяна Бенкіна розповіла про розпис посуду та чому змінила місце роботи
Баранівка, лютий 2024 року. Роботи учнів Тетяни Бенкіної в Баранівському центрі дитячої і юнацької творчості. Фото: Надія Назарук/Суспільне Житомир

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