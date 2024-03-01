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"Мене мій колега відкопав": історія пораненого від удару РФ правоохоронця з Сум
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"Мене мій колега відкопав": історія пораненого від удару РФ правоохоронця з Сум

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Роман Швидкий — один із шести поліціянтів, які були поранені під час обстрілу Хотіні на Сумщині 27 лютого. Зараз чоловік в лікарні, його стан стабільний.

"Ми проводили огляд місця події, а саме — попередній обстріл. Була обстріляна агрофірма, туди було скинуто приблизно 3 КАБа і 1 безпосередньо пілотний апарат "Ланцет". Експертиза ще не установлена, тому це лише попередньо. В момент огляду, коли замірювали пошкоджену будівлю агрофірми, відбувся свист, за ним хлопок, а потім вибух. Після чого, велика стеля була цегляна і мене засипало. Чутно було крики. Мене мій колега відкопав. Далі вже проводили евакуацію і надавали медичну допомогу", — розповідає поранений правоохоронець Роман Швидкий.

Двоє колег чоловіка — Оксана Новик та Олег Юрко загинули на місці.

"Мене мій колега відкопав": історія пораненого від удару РФ правоохоронця з Сум
Роман Швидкий з дружиною. Фото: Суспільне Суми

Дружина Романа Світлана розповідає: чоловік три роки працює у поліції. Про його поранення дізналась від колег.

"Десь ближче до обіду до мене зателефонував колега його і повідомив, що чоловік знаходиться в лікарні. Він живий. Я приїхала до лікарні, він був в тяжкому стані в реанімації. Це було дуже тяжко — дізнатись про те, що з ним сталось", — говорить Світлана Швидка.

"Мене мій колега відкопав": історія пораненого від удару РФ правоохоронця з Сум
Фото: Суспільне Суми

За словами інтерна ортопедичного відділення Алекса Нусєєра, правоохоронець отримав важкі мінно-вибухові травми, попереду на нього чекає тривале лікування та реабілітація.

"Там травматичні ураження, як нижніх кінцівок, так і верхніх. В принципі, стан його стабільний. Ще будуть у нього можливі оперативні втручання. Він їх потребує", — пояснює лікар.

За словами сестри травмованого поліціянта Вікторії Сіробаби, про стан брата дізналась з новин.

"Він лежав у реанімації і взагалі не рухався. І наразі йому не можна рухатись, тобто він лежачий. Нас турбує реабілітація, бо йому лише 30 років, в нього маленька дитина і він хоче жити, він хоче ходити", — говорить сестра Вікторія.

"Мене мій колега відкопав": історія пораненого від удару РФ правоохоронця з Сум
Вікторія, сестра Романа Швидкого з його донькою. Фото: Суспільне Суми

Зі слів пані Вікторії, у сім’ї поліціянта немає грошей на тривалу реабілітацію, тому у соцмережах рідні оголосили збір. За інформацією речника Нацполіції Сумщини Володимира Крупецьких, ще троє його колег після обстрілу нині перебувають у лікарнях міста, ще двоє — лікуються амбулаторно.

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