У львівському "Охматдиті" прооперували хлопчика зі складною вадою обличчя

У Центрі дитячої медицини лікарні "Охматдит" 3-місячному хлопчику з Тернопільщини львівські хірурги разом з іноземними колегами виправили складну розщілину губи.

Про це повідомили на сторінці медустанови у Facebook.

Як розповіли медики, Михайлу з Тернопільщини — 3,5 місяці. Хлопчик народився зі складним незрощенням губи, піднебіння і ясен. Від народження дитина перебувала під наглядом львівських медиків. В "Охматдиті" маму вчили годувати малюка, клеїти спеціальні тейпи, щоб підготувати тканини до операції і доглядати за ротиком.

Коли до Львова прибула провідна американська спеціалістка з розщілин, щелепно-лицева хірургиня з Children’s Hospital of Philadelphia (США) Оксана Джексон з командою, дитину прооперували. Разом з львівськими колегами медики зробили малюку складну операцію за новою методикою. На першому етапі Михайлу виправили губу, далі закриють дефекти піднебіння і ясен.

Хірурги, які оперували хлопчика. Фото: Центр дитячої медицини, лікарня “Охматдит”/Facebook

Завдяки операції вдалося виправити дефект, який був помітним. Щоб хлопчик вчився розмовляти, йому треба ще виправити дефект піднебіння.