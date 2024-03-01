Скільки вулиць перейменували у Луцьку і що зміниться з квітня

З початку повномасштабної війни і вторгнення російських військ в Україну у Луцькій громаді в рамках закону про декомунізацію перейменували більше 100 вулиць.

Про це Суспільному розповів голова міської комісії з впорядкування назв вулиць Михайло Щур.

Як зміниться процес перейменування з квітня

Зі слів Михайла Щура, скільки вулиць ще будуть перейменовувати у Луцьку – точної цифри немає.

"Важко назвати конкретну кількість. Я вважаю, що проспект Перемоги має бути перейменований, інші вважають, що потрібно залишити. Так само по Конякіна, по вулиці 8 березня. На моє переконання, ще орієнтовно 20 вулиць потребують перейменування", — каже Михайло Щур.

З квітня 2024 року вулиці, яким не змінила назви місцева влада, перейменовуватимуть за розпорядженням начальників обласних військових адміністрацій. Зі слів голови міської комісії, це передбачено Законом України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів".

Нові назви вулиць у Луцьку

З 1 березня набуло чинності рішення міської ради про перейменування ще 15 вулиць обласного центру. Зокрема, офіційно змінили назву:

Даньшина — на Івасюка Володимира

Єршова — на Яремчука Назарія

Маковського — на Козяра Анатолія

Павлова — на Крата Михайла

Сєченова — на Сікорського Митрополита

Тургенєва — на Солов’їна

Захарова — на Романа князя

Ландау — на Костюка Дениса

Левітана — на Ленкавського Степана

Гризодубової — на Демчинської Василини.

Також частина вулиці Сєченова із 1 березня називається провулок Богуна Івана, Скрябіна перейменували на Стравінського Ігоря.

Суспільне побувало на деяких перейменованих вулицях обласного центру і розпитало місцевих, чи знають вони нові назви. Що кажуть жителі обласного центру — у відео на YouTube Суспільне Луцьк.

Чи потрібно місцевим жителям після перейменування міняти документи

Як раніше розповіла Суспільному директорка Луцького центру надання адмінпослуг Лариса Карп’як, у зв’язку з перейменуванням вулиць місцевим мешканцям не потрібно змінювати ніяких документів.

"Єдине, що якщо їм потрібно підтвердження нової адреси, то вони можуть з паспортом звернутися до нас і отримати документ про підтвердження місця реєстрації. Такий самий документ вони можуть згенерувати і через Дію. Для фізичних осіб підприємців та юридичних осіб не потрібно вчиняти ніяких дій, назва вулиці буде змінено автоматично. Нумерація теж змінюється автоматично", — сказала Лариса Карп'як.

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