На фронті загинув Роман Камінський з Хмельниччини

Хмельниччина втратила на війні ще одного захисника — боронячи Україну загинув Роман Камінський. Чоловік родом з Кам'янця-Подільського.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посітко.

За його інформацією, життя бійця обірвалось 28 лютого 2024 року на Бахмутському напрямку. Роману Камінському назавжди 35 років.

Як розповіли Суспільне Хмельницький в Кам'янець-Подільській міськраді, Роман Камінський на фронті був солдатом-радіотелефоністом. У військовослужбовця залишилась дружина.

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